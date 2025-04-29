Павел Дуров гордится: возлюбленная раскрыла правила финансового благополучия

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Юлия Вавилова, 24-летняя возлюбленная основателя Telegram Павла Дурова, раскрыла правила финансового успеха.

Фото: Telegram by личный Telegram-канал Юлии Вавиловой, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Павел Дуров с Юлией Вавиловой

Она подчеркнула, что нужно правильно сформулировать намерение.

"Ключ — работать и вкладывать в себя, а не ждать чуда", — заявила она, подчеркнув, что истинная цель — не статус, а свобода.

Уже в 14 лет Юлия начала подрабатывать на каникулах: "Я не надеялась на других — брала и делала".

Пара, чьи отношения стали публичными в 2024-м, не скрывает испытаний: потеря ребёнка, депрессия и задержание Дурова в Париже.

Несмотря на это, они активно делятся романтическими фото, доказывая: трудности лишь укрепляют союз.

Ранее стало известно, что легендарный американский рэпер приедет с концертом в Москву.

Уточнения

Па́вел Вале́рьевич Ду́ров (род. 10 октября 1984, Ленинград, РСФСР, СССР) — российский предприниматель в сфере информационных технологий, основатель социальной сети «ВКонтакте» и кроссплатформенного мессенджера Telegram.





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