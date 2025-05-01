Боюсь разорвать его хрупкое сердечко: Марго Овсянникова публично извинилась перед Егором Кридом

В последнее время Марго Овсянникова появляется в светском обществе в сопровождении Филиппа Киркорова. Но премьеру фильма Владимира Машкова о войне "В списках не значился" Марго пришла одна.
На мероприятии Марго извинилась перед Егором Кридом. Ранее Марго публично назвала Крида абьюзером. Скорее всего, Марго испугалась, что Крид может подать на неё в суд, как это сделал Филипп Киркоров после того, как Любовь Успенская назвала его женоненавистником.
"Я бы хотела извиниться. Мне передали, что Егор Крид обиделся на меня. В прямом эфире на федеральном канале я сказала, что Егор абьюзер, но это совсем не так. Несмотря на неприятную ситуацию, которая у меня произошла с Егором 10 лет назад, я считаю, что он очень повзрослел. Он достаточно милый и добрый парень. И я хочу сказать: "Егор, прости меня!" И я больше ничего не буду говорить про Егора, так как боюсь разорвать вдребезги его хрупкое сердечко", — рассказала kp.ru Марго Овсянникова.
Марго поделилась своими ближайшими планами. Она собирается отправиться на Мальдивы, где сейчас отдыхает Тимати со своей невестой Валентиной. Марго дружна с Тимати, который недавно снялся в клипе Марго. Она надеется подружиться и с Валентиной. Если у них не найдётся общих интересов, то связывать их будет исключительно Тимати. Марго искренне порадовалась за будущих супругов, которые ждут прибавления семейства.
Маргари́та Алекса́ндровна Овся́нникова (род. 21 марта 1996, Макеевка, Донецкая область, Украина), более известна под сценическим псевдонимом Margo — российская певица и блогер.
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