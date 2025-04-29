Обиженный ребёнок: Mia Boyka осудила Егора Крида за срыв концерта в Астрахани

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Певица Mia Boyka (Мария Бойко) обрушилась с критикой на Егора Крида после его концерта в Астрахани, где он резко прервал выступление.

Фото: commons.wikimedia.org by Виталий Багров, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Егор Крид

Поводом стал розыгрыш фанатов: несколько человек притворились, что теряют сознание. Крид, замолчав, отвернулся от зала и потребовал извинений, что Boyka назвала "детской истерикой".

"Профессионал обязан гасить конфликты, а не усугублять их! В меня летели бутылки, но я пела до конца", — заявила артистка.

Она подчеркнула: зрители не должны страдать из-за эмоций исполнителя.

Инцидент вызвал волну обсуждений: поклонники разделились. Одни поддержали Крида, другие согласились с Boyka, напомнив, что апрельский скандал — не первый в карьере певца.

Ранее стало известно, что малолетний сын Паши Техника отправится в реабилитационный центр.

Уточнения

Его́р Крид (настоящее имя — Его́р Никола́евич Була́ткин; род. 25 июня 1994, Пенза) — российский певец, рэпер, автор песен, актёр, ютубер, стример и телеведущий.



Мари́я Никола́евна Бо́йко (род. 15 февраля 1997, Захонье-2, Ленинградская область), более известна как Mia Boyka (рус. Миа Бойка), — российская певица, телеведущая, киноактриса.



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