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Сенсационное заявление Стаса Барецкого: Волочкова станет матерью его детей и хозяйкой замка Пугачёвой — невероятный поворот

1:09
Шоу-бизнес

Стас Барецкий часто шокирует публику своими заявлениями. Он давно уже положил глаз на замок Аллы Пугачёвой в деревне Грязь. Недавно шоумен заявил, что Анастасия Волочкова влюблена в него и что они скоро будут жить вместе в замке Пугачёвой. Об этом пишет сайт "Страсти".

Стас Барецкий
Фото: commons.wikimedia.org by llamafloor, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Стас Барецкий

"Волочкова любит меня давно! Мы с ней сейчас много общаемся, переписываемся, и, я думаю, скоро будем жить вместе. Возможно, даже в замке Пугачёвой. Я предложил Волочковой такой вариант, она не против", — заявил музыкант.

Волочкова откровенно рассказала, что хочет найти любовь, и Стас Барецкий решил, что он как нельзя лучше подходит на роль возлюбленного Волочковой, а также он готов помочь балерине избавиться от её пристрастия к алкоголю.

"Я спасу Настю от алкоголизма. У меня есть клиника, где она сможет вылечиться от этой пагубной привычки! Да, и у нас обязательно будут дети", — добавил Стас Барецкий.

Кроме того, Барецкий объявил, что готов вступить в брак с Волочковой уже в начале мая.

Уточнения

Станисла́в Вале́рьевич (Стас) Баре́цкий (род. 8 марта 1972, Ломоносов, Ленинградская область) — советский и российский музыкант, поэт, певец, шоумен, актёр.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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