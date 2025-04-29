Секреты борьбы с утратой: что ждёт сына Паши Техника в реабилитационном центре?

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Ева Карицкая (настоящее имя Карина Мельничук), экс-супруга рэпера Паши Техника, заявила, что их 6-летний сын Иван начнёт посещать реабилитационный центр Екатерины Молчановой в Москве.

Фото: ВКонтакте / Паша Техник by Unknown author, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Паша Техник

По словам блогерши, психолог поможет мальчику пережить утрату отца, умершего 4 апреля от лёгочной инфекции. Напомним, артист был госпитализирован в Таиланде с острым отравлением и подключён к ИВЛ.

Карицкая также опровергла слухи о работе в эскорте, заявив: "Никогда не продавала себя!". Она признала, что интимные фото из её взломанного облачного хранилища существуют, но назвала это личным делом. Теперь блогерша грозит судом распространителям клеветы.

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Уточнения

Па́ша Те́хник (настоящее имя — Па́вел Никола́евич И́влев; 1 июля 1984, Москва, СССР — 5 апреля 2025, Пхукет, Таиланд) — российский рэпер, автор текстов, битмейкер, музыкальный продюсер и шоумен.



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