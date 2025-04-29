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Секреты борьбы с утратой: что ждёт сына Паши Техника в реабилитационном центре?

0:52
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Ева Карицкая (настоящее имя Карина Мельничук), экс-супруга рэпера Паши Техника, заявила, что их 6-летний сын Иван начнёт посещать реабилитационный центр Екатерины Молчановой в Москве.

Паша Техник
Фото: ВКонтакте / Паша Техник by Unknown author, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Паша Техник

По словам блогерши, психолог поможет мальчику пережить утрату отца, умершего 4 апреля от лёгочной инфекции. Напомним, артист был госпитализирован в Таиланде с острым отравлением и подключён к ИВЛ.

Карицкая также опровергла слухи о работе в эскорте, заявив: "Никогда не продавала себя!". Она признала, что интимные фото из её взломанного облачного хранилища существуют, но назвала это личным делом. Теперь блогерша грозит судом распространителям клеветы.

Ранее стала известна стоимость подарков Вали Карнавал от неизвестного поклонника.

Уточнения

Па́ша Те́хник (настоящее имя — Па́вел Никола́евич И́влев; 1 июля 1984, Москва, СССР — 5 апреля 2025, Пхукет, Таиланд) — российский рэпер, автор текстов, битмейкер, музыкальный продюсер и шоумен.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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