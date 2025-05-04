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Елена Ханга рассказала, как её знакомый стал отцом без физического контакта с женщиной

Шоу-бизнес

Телеведущая Елена Ханга поведала о новой морально-этической проблеме, которая встала между мужчиной и женщиной из-за эмбрионов.

Телеведущая Елена Ханга
Фото: Инстаграм Елены Ханги is licensed under public doman
Телеведущая Елена Ханга

Елена Ханга поведала историю о том, что её приятельница поздно вышла замуж. Детей в паре не было, однако они заморозили эмбрионы на случай возможного экстракорпорального оплодотворения.

Через некоторое время муж неожиданно скончался. Без разрешения мужчины использовать эмбрионы нельзя. Родственники настаивали, чтобы двоюродный брат покойного помог супруге оформить необходимые документы, утверждая, что именно так поступил бы умерший мужчина.

Журналистка же задала себе другой вопрос: действительно ли сам усопший согласился бы на подобное развитие событий?

Этот случай напомнил ей историю знакомого мужчины, который расстался со своей бывшей возлюбленной много лет назад. Несмотря на формальное завершение отношений, однажды мужчине сообщили, что он стал отцом и обязан выплачивать алименты. Оказалось, что сотрудники клиники проигнорировали правила и использовали замороженный ранее эмбрион без его разрешения.

"Имеет ли право женщина принимать решение за двоих — в одиночку? Где заканчивается любовь и начинается вмешательство в чужую волю?" — задалась вопросом звезда ТВ.

Уточнения

Елена Абдула́евна Ха́нга (род. 1 мая 1962, Москва, РСФСР, СССР) — советская, российская и американская журналистка, теле- и радиоведущая, актриса кино и телевидения, ютубер. Наиболее известна как ведущая популярных телешоу «Про это», «Принцип домино» и «Форт Боярд».

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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