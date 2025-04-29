Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Час тишины: как тайна жены разрушила вечер джаза и не только...
Домашний бар за копейки: как сделать разливное пиво без дорогого оборудования
Обратный билет: смогут ли иностранные банки вернуть утраченные позиции в России
Как дать клубнике фору на старте: простой трюк для богатого урожая
Цена вопроса больше 10 миллионов: Киркоров подал в суд из-за трещинки в полу
Не заряжайте свой телефон в китайских электромобилях — предупреждают сотрудники оборонных компаний
Пазлы из свинины и соусная комната: безумный музей барбекю открылся в Канзас-Сити
Колени болят после жима ногами? Ошибка, которую допускают даже опытные спортсмены
Всё рухнуло в один миг: Лазарева* рассказала о паническом страхе во время блэкаута в Испании

Эффект Стаса Михайлова?: Ян Абрамов удивил публику после развода с Алсу

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Ян Абрамов, бывший муж Алсу, впервые за месяцы появился на публике, посетив премьеру клипа Филиппа Киркорова.

Ян Абрамов с дочерью
Фото: Telegram by Telegram-канал Александра Добровинского, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ян Абрамов с дочерью

Бизнесмен, сменивший имидж до неузнаваемости, напомнил поклонникам Стаса Михайлова: сиреневая куртка, модные очки и идеально подкорректированная борода.

Эксперты сразу заметили следы косметологических процедур — гладкая кожа без морщин и свежий взгляд.

Причиной уверенности Абрамова, вероятно, стала победа в суде над Алсу. После долгих споров раздел имущества завершился в его пользу.

Ходят слухи, что бизнесмен "надавил" на экс-супругу, заставив отказаться от части требований. Певица, впрочем, опубликовала пост, заявив о сохранении дружеских отношений и совместном воспитании детей.

Весь вечер Абрамов активно общался с Киркоровым, демонстрируя, что конфликт с Алсу не повлиял на его статус в шоу-бизнесе.

Ранее Ксения Бородина рассказала о своих переживаниях за бабушку.

 

Уточнения

Алсу́ Рали́фовна Абра́мова (девичья фамилия — Са́фина; род. 27 июня 1983, Бугульма, Татарская АССР, РСФСР, СССР), более известная мононимно как Алсу́ — российская певица, телеведущая, актриса.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Марс приоткрыл завесу: таинственный череп озадачил тех, кто считал планету пустыней
Наука и техника
Марс приоткрыл завесу: таинственный череп озадачил тех, кто считал планету пустыней Аудио 
Не снимайте себя на камеру, не раздевайтесь и не флиртуйте: названы главные правила этикета в спортзале
Новости спорта
Не снимайте себя на камеру, не раздевайтесь и не флиртуйте: названы главные правила этикета в спортзале Аудио 
Африка трещит по швам: как на наших глазах рождается новый океан и исчезают города
Наука и техника
Африка трещит по швам: как на наших глазах рождается новый океан и исчезают города Аудио 
Популярное
Присутствие пауков в доме несёт в себе важное послание: что это на самом деле значит?

Пауки в доме — не случайность. Узнайте, что привлекает этих созданий в ваше жилище и как с этим бороться для создания комфортной обстановки.

Присутствие пауков в доме несёт в себе важное послание: что это на самом деле значит?
Африка трещит по швам: как на наших глазах рождается новый океан и исчезают города
Африка трещит по швам: как на наших глазах рождается новый океан и исчезают города
Сорняки падают замертво: один стакан в ведре — и огород засияет как новый
Китайцы обманули: самосвалы сертифицировали одни, а в продажу пошли совсем другие
Энергетик Фролов выдвинул гипотезу о причине тотального блэкаута на Пиренейском полуострове Любовь Степушова Секреты древних мигрантов: как язык путешествовал по торговым маршрутам 6000 лет назад Игорь Буккер Китайско-американская война пошлин набирает обороты Светлана Батанова
Фосса: зверь-головоломка, который сбивал с толку учёных почти 200 лет
Назад в 2000-е: 8 парфюмов из нулевых, которые звучат круче современных новинок
Вибрация стиральной машины портит ремонт: делаем вот это и забываем о проблеме
Вибрация стиральной машины портит ремонт: делаем вот это и забываем о проблеме
Последние материалы
Энергетик Фролов выдвинул гипотезу о причине тотального блэкаута на Пиренейском полуострове
Покрывала как новые за 15 минут? Секрет с содой, о котором вы не знали
Битвы лбами и поедание кораллов: безумная жизнь рыб-попугаев
30 отжиманий в день: лёгкий путь к идеальной фигуре или опасная ловушка?
Этот элемент образа — как белая магия: прост, но действует безотказно
Балийский кошмар: британская туристка раскрыла ужасающий секрет четырёхзвёздочного отеля
Быстрый старт: как вырастить рассаду огурцов за рекордные три дня
Сильный рубль — подарок или проклятие? Экономисты раскрывают последствия
Афины сошли с ума: три уличных кафе собирают километровые очереди
Больше точности, меньше риска: как учёные усовершенствовали прогнозирование прибыли кампаний
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.