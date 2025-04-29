Эффект Стаса Михайлова?: Ян Абрамов удивил публику после развода с Алсу

Ян Абрамов, бывший муж Алсу, впервые за месяцы появился на публике, посетив премьеру клипа Филиппа Киркорова.

Фото: Telegram by Telegram-канал Александра Добровинского, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ян Абрамов с дочерью

Бизнесмен, сменивший имидж до неузнаваемости, напомнил поклонникам Стаса Михайлова: сиреневая куртка, модные очки и идеально подкорректированная борода.

Эксперты сразу заметили следы косметологических процедур — гладкая кожа без морщин и свежий взгляд.

Причиной уверенности Абрамова, вероятно, стала победа в суде над Алсу. После долгих споров раздел имущества завершился в его пользу.

Ходят слухи, что бизнесмен "надавил" на экс-супругу, заставив отказаться от части требований. Певица, впрочем, опубликовала пост, заявив о сохранении дружеских отношений и совместном воспитании детей.

Весь вечер Абрамов активно общался с Киркоровым, демонстрируя, что конфликт с Алсу не повлиял на его статус в шоу-бизнесе.

Ранее Ксения Бородина рассказала о своих переживаниях за бабушку.

Уточнения

Алсу́ Рали́фовна Абра́мова (девичья фамилия — Са́фина; род. 27 июня 1983, Бугульма, Татарская АССР, РСФСР, СССР), более известная мононимно как Алсу́ — российская певица, телеведущая, актриса.



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