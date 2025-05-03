Александр Васильев объяснил, почему не хотел бы жить в Берлине

Экс-ведущий "Модного приговора" Александр Васильев рассказал, что ему не нравится в городе Берлине.
Александр Васильев остался не в восторге от столицы Германии Берлина.
"Если бы мне пришлось выбирать, в какой из столиц Центральной Европы жить, то никогда бы не выбрал Берлин. Вена, Прага и Будапешт гораздо краше", — написал Васильев в социальных сетях.
Историк моды объяснил, что спустя 80 лет со дня окончания Второй Мировой войны в Берлине заметно разрушение городского ансамбля.
"Раны в Берлине видны и в куполе Рейхстага, и в разрушенных шпилях соборов", — рассказал телеведущий.
Ранее уехавший из России Александр Васильев рассказал, почему считает себя примером для многих.
Берли́н (нем. Berlin [bɛɐ̯ˈliːn], ) — столица и крупнейший город Германии, первый по населению и второй по площади город Евросоюза.
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