Волочкова рассказала, какие блюда подавали на свадьбе дочери

0:58 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Балерина Анастасия Волочкова похвасталась изысканными угощениями на празднике в честь свадьбы дочери Ариадны Волочковой.

Фото: Инстаграм Анастасии Волочковой is licensed under public doman Балерина Анастасия Волочкова с дочкой Ариадной

Анастасия Волочкова продолжает делиться тем, как прошла свадьба её дочери Ариадны от бизнесмена Игоря Вдовина.

Экс-прима Большого театра похвалила наследницу за то, что она учла её предпочтения в еде, когда выбирала угощение для гостей.

"Самым приятным моментом стало то, что Ариша выбрала мою самую любимую еду — листья рукколы, устрицы и сырая рыбка. Спасибо, доченька!" — написала звезда балета в социальных сетях.

Свадьба дочери Волочковой прошла в тронном зале особняка Мясникова в Санкт-Петербурге с обилием журналистов.

Ранее Анастасия Волочкова назвала единственное блюдо, которое она позволила себе съёсть в свой день рождения.

Уточнения

Анастаси́я Ю́рьевна Волочко́ва (род. 20 января 1976, Ленинград) — российская артистка балета, танцовщица, общественный деятель. Заслуженная артистка РФ (2002).



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