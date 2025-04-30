Многомиллионная коллекция Тома Круза: загадки, о которых все молчат

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Известный актёр Том Круз обладает роскошной коллекцией автомобилей, редких яхт и даже военных самолётов. Узнайте, как он стал настоящим коллекционером на колёсах.

Фото: ВК-аккаунт Тома Круза is licensed under public doman Актёр Том Круз

Многомиллионная роскошная коллекция Тома Круза: звезда фильма "Топ Ган: Мэверик" владеет редкими автомобилями, ослепительным яхтой и даже винтажным самолётом времен Второй мировой войны. Том Круз коллекционирует машины, словно вышедшие прямо с экранов кинофильмов.

Том Круз известен не только как голливудская звезда с успешной карьерой благодаря кассовым фильмам вроде "Миссия невыполнима" и "Топ Ган: Мэверик". За пределами киноэкранов 62-летний актёр продолжает впечатлять сценами, достойными кинофильмов, демонстрируя свою поразительную и чрезвычайно дорогую коллекцию транспортных средств.

Обожающий скорость, роскошь и историю, Круз является владельцем настоящей многомиллионной флотилии, включающей суперкары, легендарные мотоциклы, военные самолёты и даже яхту, способную вызвать зависть магнатов!

Страсть Тома Круза к автомобилям проявилась рано, но за десятилетия его гараж превратился в собрание колёсных реликвий. По данным портала The Richest, одной из наиболее знаковых моделей актера является Buick Roadmaster 1949 года выпуска, тот же автомобиль использовался совместно с Дастином Хоффманом в фильме-победителе "Человек дождя" (1988). Этот исторический и эмоционально важный автомобиль для звезды.

Круз также коллекционирует модели, которые появлялись в его фильмах или приобретались в знаковые моменты жизни. Среди них Chevrolet Chevelle Super Sport, показанный в фильме "Джек Ричер" (2012), и Saleen Mustang S281, используемый в повседневной жизни Лос-Анджелеса, согласно сведениям сайта Hot Cars.

Среди наиболее роскошных и дорогих экземпляров коллекции находятся Bugatti Veyron стоимостью около 1,7 млн долларов, Porsche 993, классический Chevrolet Corvette C1 и подготовленный для гонок Nissan 300ZX класса SCCA. Список включает мощный внедорожник Ford Excursion и различные модели марки BMW — бренда, с которым Круз тесно ассоциируется...

Уточнения

Том Круз (англ. Tom Cruise, полное имя — То́мас Круз Мапотер IV (англ. Tom Cruise Mapother IV); род. 3 июля 1962, Сиракьюс, Нью-Йорк, США) — американский актёр, кинорежиссёр, сценарист и кинопродюсер.



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