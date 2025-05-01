Происхождение как клеймо: почему дочь Карела Готта хочет отказаться от знаменитой фамилии?

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Доминика Готтова, старшая дочь легендарного певца Карела Готта, живёт нелегко. Так бы и добавить "в последнее время", но проблемы тянутся уже довольно долго, и мы могли бы начать сомневаться, является ли это вообще переходным периодом или просто так будет всегда.

Фото: commons.wikimedia.org by David Sedlecký, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Карел Готт

Безработная Доминика живёт в Финляндии со своим мужем Тимо Толкки, и домашнее хозяйство сопровождается одним бедствием за другим. Финансовые проблемы не прекращаются, и оба супруга глотают тонны таблеток. Кроме того, у Толкки случился психотический припадок. Вместо гастролей ему пришлось остаться дома, хотя как раз благодаря концертам он мог бы частично поправить его с женой финансовое положение.

Трудно сказать, где выход из тупика, но Доминике кажется, что она его видит. Она хочет взять фамилию мужа. Говорят, что фамилия Готтова сразу указывает на то, что её носительница не местная жительница Финляндии, что, по её словам, приводит к дискриминации. Люди более сдержанны по отношению к ней, и у неё возникают проблемы с поиском подходящей работы.

"Я испытывала это несколько раз. Меня зовут Доминика Готтова, и все здесь знают, что это не финская фамилия, поэтому, когда я подаю заявление о приёме на работу, они знают, что я не отсюда. Вот почему я думала о том, чтобы взять фамилию Тиммо. Я гордилась тем, что являюсь дочерью своего отца, которой я являюсь до сих пор, но моего отца больше нет с нами, а Тимо здесь", — говорит Доминика.

Уточнения

Ка́рел Готт (чеш. Karel Gott; 14 июля 1939, Пльзень — 1 октября 2019, Прага) — чехословацкий певец, иногда называемый «королём чешской поп-музыки» или «чешским соловьём».



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