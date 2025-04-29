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Стали известны результаты вскрытия Джина Хэкмена: хроника тёмных болезней

1:41
Шоу-бизнес

У покойного Джина Хэкмена подтвердили серьёзные проблемы со здоровьем. Что случилось с актёром и его женой в последние моменты его жизни?

Операция в Курганском НМИЦ травматологии и ортопедии им. Г.А. Илизарова
Фото: t.me/minzdrav_ru by Официальный канал Минздрава России, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Операция в Курганском НМИЦ травматологии и ортопедии им. Г.А. Илизарова

Согласно результатам исследования, актёр страдал хроническими заболеваниями сердца, болезнью Альцгеймера и проблемами с почками.

Его жена Бетси Аракава скончалась неделей раньше мужа, но, вероятно, он не знал об этом вследствие прогрессирующего неврологического заболевания.

"В ходе патологоанатомического исследования обнаружены стенты в коронарных артериях, шунтирование сосудов и замена аортального клапана. Обнаружены рубцы миокарда", — говорится в отчёте, опубликованном ресурсом Fox News Digital.

Кроме того, установлено, что Хэкмен носил двухкамерный кардиостимулятор с апреля 2019 года. Заражения вирусом Хантау, приведшим к смерти жены, у актёра обнаружено не было.

Вирус Хантау передаётся через заражённых грызунов, попадая в организм человека с мочой, экскрементами и слюной инфицированных животных. Болезнь поражает белые клетки крови, проявляется симптомами гриппа и смертельно опасна примерно в четырёх случаях из десяти.

Проверкой департамента здравоохранения штата Нью-Мексико выявлены следы присутствия грызунов в трёх гаражах дома Хэкменов. Два грызуна (один мёртвый) найдены непосредственно внутри помещений, а ещё гнездо найдено в автомобиле, припаркованном рядом с домом.

Тела Джина Хэкмена, его супруги и собаки были обнаружены 27 февраля.

Уточнения

Ю́джин А́ллен (Джин) Хэ́кмен (англ. Eugene Allen «Gene» Hackman; 30 января 1930, Сан-Бернардино, Калифорния — около 18 февраля 2025, Санта-Фе) — американский актёр и писатель.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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