Маска, которую вы не видели: Эвелина Блёданс рассказала о своих ночных бдениях ради Страуса

1:18 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Покинувшая шоу "Маска" Эвелина Блёданс рассказала, на какие хитрости она шла во время своего участия и как продумывала образ Страуса, под маской которого скрывалась. Слова Эвелины приводит портал "Страсти".

Фото: commons.wikimedia.org by Andrey Bagryansky/АНО, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Эвелина Блёданс

Блёданс так серьёзно подходила к своему образу, что придумывала целые истории про Страуса, стараясь сделать так, чтобы они получались живыми и захватывающими.

"Проект "Маска" мне дал уверенность в том, что можно делать не просто номер, а целую историю персонажа. Я сочиняла для Страуса целый сериал, приходила домой после съёмок и ещё до пяти утра думала: "Ну что же дальше?" Что-то убирала, что-то добавляла", — рассказала Блёданс.

Также она призналась, что старалась найти особый подход к членам жюри, в частности к Филиппу Киркорову.

"Скажем, если она положила глаз на Филиппа Бедросовича, значит должна завоёвывать его. Но каким же образом? И через напористые методы, и через нежные, и через подарки, и через добрые слова. Мне кажется, всё получилось! А одно из страусиных яиц с царским логотипом хранится у меня. Есть не будем — сохраним на память!" — высказалась знаменитость.

Уточнения

Эвели́на Ви́свальдовна Блёданс (5 апреля 1969, Ялта) — советская и российская актриса театра, кино телевидения, мюзиклов, озвучивания и дубляжа, певица, комедиантка и телеведущая.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.