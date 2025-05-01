Маска, которую вы не видели: Эвелина Блёданс рассказала о своих ночных бдениях ради Страуса

Покинувшая шоу "Маска" Эвелина Блёданс рассказала, на какие хитрости она шла во время своего участия и как продумывала образ Страуса, под маской которого скрывалась. Слова Эвелины приводит портал "Страсти".
Блёданс так серьёзно подходила к своему образу, что придумывала целые истории про Страуса, стараясь сделать так, чтобы они получались живыми и захватывающими.
"Проект "Маска" мне дал уверенность в том, что можно делать не просто номер, а целую историю персонажа. Я сочиняла для Страуса целый сериал, приходила домой после съёмок и ещё до пяти утра думала: "Ну что же дальше?" Что-то убирала, что-то добавляла", — рассказала Блёданс.
Также она призналась, что старалась найти особый подход к членам жюри, в частности к Филиппу Киркорову.
"Скажем, если она положила глаз на Филиппа Бедросовича, значит должна завоёвывать его. Но каким же образом? И через напористые методы, и через нежные, и через подарки, и через добрые слова. Мне кажется, всё получилось! А одно из страусиных яиц с царским логотипом хранится у меня. Есть не будем — сохраним на память!" — высказалась знаменитость.
Эвели́на Ви́свальдовна Блёданс (5 апреля 1969, Ялта) — советская и российская актриса театра, кино телевидения, мюзиклов, озвучивания и дубляжа, певица, комедиантка и телеведущая.
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