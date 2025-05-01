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Волочкова растопила лёд: неожиданные слова благодарности бывшему мужу после свадьбы дочери поразили всех

1:36
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова раньше отзывалась исключительно в негативном тоне о бывшем муже Игоре Вдовине, однако всё изменилось после свадьбы их общей дочери Ариадны.

Цветы
Фото: commons.wikimedia.org by CHAND ALIi, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Цветы

Отпраздновав важный день в жизни Ариадны, Анастасия вспомнила собственную любовную историю и поблагодарила бывшего мужа за то, что в их союзе родилась девочка. Волочкова отметила, что уже одного этого достаточно для того, чтобы считать, что всё было не зря.

"После свадьбы моей доченьки Ариадны и её мужа Никиты хочу сказать слова благодарности её папе Игорю Вдовину. Игорь, ты самый лучший папа для всех твоих детей. Благодаря тебе появилась на свет Ариадна! Спасибо, что был рядом в момент её рождения, почти 20 лет прошло с того момента… Счастья тебе и твоим семьям. И знай, что в моём лице у тебя есть благодарный человек. Мама нашей Ариши", — написала Волочкова.

Также знаменитость с теплотой вспомнила день их знакомства, галантность будущего на тот момент мужа и даже подчеркнула, каким замечательным танцором он был.

"Помню добро и всё самое хорошее, что нас объединяло. А ты подарил мне в лице Ариши больше, чем забрал. И я тебе благодарна за всё! Это уникальная самая лучшая наша доченька! Благодарю Бога за встречу с тобой в Сочи. Когда ты подмог мне донести до самолёта мои балетные костюмы… А ещё… Ты умел здорово танцевать", — написала балерина.

Уточнения

Анастаси́я Ю́рьевна Волочко́ва (род. 20 января 1976, Ленинград) — российская артистка балета, танцовщица, общественный деятель.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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