Бородина в отчаянии: 88-летняя бабушка отказывается от помощи

Телеведущая Ксения Бородина рассказала о тревожной ситуации с 88-летней бабушкой, которая практически вырастила её после отъезда матери за границу.
Пожилая женщина столкнулась с проблемами памяти, из-за чего звезда реалити всерьёз задумалась о переезде родственницы к себе. Однако бабушка категорически отказалась покидать дом, отвергла даже предложение о круглосуточной сиделке.
"Она не хочет чужих людей, а жить с нами тоже не согласна. Пришлось хотя бы камеры установить, чтобы контролировать её безопасность", — поделилась Бородина.
Несмотря на возраст, пенсионерка сохраняет активность, но провалы в памяти вызывают у внучки постоянные опасения.
Их связь особенно трогательна: когда мать Ксении уехала к новому мужу в Италию, девочка осталась с бабушкой на четыре года, прежде чем воссоединиться с семьей.
Ранее Евгений Петросян выселил дочь из квартиры через суд.
Ксе́ния Ки́мовна Бородина́ (урожд. — Амо́ева, во втором браке — Ома́рова; род. 8 марта 1983, Москва) — российская телеведущая, актриса и диджей.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Пауки в доме — не случайность. Узнайте, что привлекает этих созданий в ваше жилище и как с этим бороться для создания комфортной обстановки.