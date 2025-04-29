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Бородина в отчаянии: 88-летняя бабушка отказывается от помощи

1:01
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Телеведущая Ксения Бородина рассказала о тревожной ситуации с 88-летней бабушкой, которая практически вырастила её после отъезда матери за границу.

Ксения Бородина
Фото: личный аккаунт Ксении Бородиной в Инстаграм* (запрещён в РФ) is licensed under public domain
Ксения Бородина

Пожилая женщина столкнулась с проблемами памяти, из-за чего звезда реалити всерьёз задумалась о переезде родственницы к себе. Однако бабушка категорически отказалась покидать дом, отвергла даже предложение о круглосуточной сиделке.

"Она не хочет чужих людей, а жить с нами тоже не согласна. Пришлось хотя бы камеры установить, чтобы контролировать её безопасность", — поделилась Бородина.

Несмотря на возраст, пенсионерка сохраняет активность, но провалы в памяти вызывают у внучки постоянные опасения.

Их связь особенно трогательна: когда мать Ксении уехала к новому мужу в Италию, девочка осталась с бабушкой на четыре года, прежде чем воссоединиться с семьей.

Ранее Евгений Петросян выселил дочь из квартиры через суд.

Уточнения

Ксе́ния Ки́мовна Бородина́ (урожд. — Амо́ева, во втором браке — Ома́рова; род. 8 марта 1983, Москва) — российская телеведущая, актриса и диджей.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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