Психолог заявила, что Ян Абрамов по-прежнему любит Алсу

Психолог Елена Нихволенко объяснила, что связывает певицу Алсу с бывшим мужем Яном Абрамовым после развода.
Психолог считает, что Ян Абрамов по-прежнему любит певицу Алсу, несмотря на развод.
Алсу решила сохранить хорошие отношения с экс-супругом ради троих общих детей. Она назвала Абрамова заботливым отцом.
Эксперт уверена, что бизнесмен испытывает сильные чувства к матери своих детей, что помогает преодолеть все разногласия между бывшими супругами.
Она отметила, что с годами отношения мужчины и женщины меняются.
"Проходит страсть, эмоции — но это не значит, что проходит любовь. Просто она становится другой — любовью-заботой о семье и своих детях", — цитирует слова специалиста "Блокнот Старс".
Алсу объяснила своим подписчикам, что её многое связывает с Яном Абрамовым, так как за плечами у них 18 лет брака. Певица опубликовала фото своей большой семьи в знак примирения.
Алсу́ Рали́фовна Абра́мова (девичья фамилия — Са́фина; род. 27 июня 1983, Бугульма, Татарская АССР, РСФСР, СССР), более известная мононимно как Алсу́ — российская певица, телеведущая, актриса. Заслуженная артистка РФ (2018).
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