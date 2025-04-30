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Психолог заявила, что Ян Абрамов по-прежнему любит Алсу

1:05
Шоу-бизнес

Психолог Елена Нихволенко объяснила, что связывает певицу Алсу с бывшим мужем Яном Абрамовым после развода.

Певица Алсу с семьёй
Фото: Инстаграм певицы Алсу is licensed under public doman
Певица Алсу с семьёй

Психолог считает, что Ян Абрамов по-прежнему любит певицу Алсу, несмотря на развод.

Алсу решила сохранить хорошие отношения с экс-супругом ради троих общих детей. Она назвала Абрамова заботливым отцом.

Эксперт уверена, что бизнесмен испытывает сильные чувства к матери своих детей, что помогает преодолеть все разногласия между бывшими супругами.

Она отметила, что с годами отношения мужчины и женщины меняются.

"Проходит страсть, эмоции — но это не значит, что проходит любовь. Просто она становится другой — любовью-заботой о семье и своих детях", — цитирует слова специалиста "Блокнот Старс".

Алсу объяснила своим подписчикам, что её многое связывает с Яном Абрамовым, так как за плечами у них 18 лет брака. Певица опубликовала фото своей большой семьи в знак примирения. 

Уточнения

Алсу́ Рали́фовна Абра́мова (девичья фамилия — Са́фина; род. 27 июня 1983, Бугульма, Татарская АССР, РСФСР, СССР), более известная мононимно как Алсу́ — российская певица, телеведущая, актриса. Заслуженная артистка РФ (2018).

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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