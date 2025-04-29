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Родные люди стали чужими: Петросян через суд выселяет дочь из квартиры

1:09
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Хамовнический суд Москвы постановил выписать дочь Евгения Петросяна, Викторину Петросянц, из его квартиры на Ростовской набережной.

Евгений Петросян
Фото: commons.wikimedia.org by Alexey Yushenkov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Евгений Петросян

Иск юмориста, требующий признать 56-летнюю наследницу "утратившей право пользования жильем", был удовлетворён 29 апреля. По данным Life, на заседании Петросян назвал Викторину "бывшим членом семьи", подчеркнув разрыв отношений.

Ранее, в декабре 2024-го, суд вернул первый иск из-за ошибки в имени дочери. Исправив неточности, артист повторно обратился в суд в январе 2025-го, добившись решения о выселении.

Викторина, рождённая в браке Петросяна с балериной Беллой Кригер, долгое время жила в США, где занималась бизнесом.

Telegram-канал SHOT сообщает, что женщину обяжут покинуть столичную квартиру в ближайшее время. Это решение завершает многомесячную тяжбу, ставшую достоянием общественности.

Ранее Меган Маркл высказалась о браке с принцем Гарри.

Уточнения

Евге́ний Вага́нович Петрося́н (фамилия при рождении — Петрося́нц; род. 16 сентября 1945, Баку, Азербайджанская ССР, СССР) — советский и российский артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий. 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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