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Меган Маркл честно ответила на вопрос о желании стать президентом

1:14
Шоу-бизнес » Зарубежный

Меган Маркл, герцогиня Сассекская, в подкасте бизнес-леди Джейми Керн Лимы навсегда закрыла тему политических амбиций.

Меган Маркл и Принц Гарри
Фото: gg.govt.nz by Office of the Governor-General, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Меган Маркл и Принц Гарри

На вопрос о том, хотела бы она стать президентом, жена принца Гарри категорично заявила: "Нет. Никогда. О, боже… Меня это не интересует. Точка".

Эфир вышел на фоне откровений Меган о выкидыше, пережитом в 2020 году. В разговоре с подругой Решмой Сауджани, которая также боролась с бесплодием, герцогиня описала тот роковой день: резкая боль настигла её в Лос-Анджелесе, когда она меняла подгузник сыну Арчи.

"Это было словно крах всего — будто рухнул бизнес, в который вложила душу", — сравнила Маркл, подчеркнув, как важно говорить о таких потерях открыто.

Поклонники связали её отказ от политики с глубокой эмоциональной травмой. "Она до сих пор не оправилась. Публичная жизнь для неё - постоянный стресс", — пишут в комментариях. Критики же усмотрели в этом хитрый манёвр: "Знает, что шансов нет, вот и открещивается".

Ранее стало известно, куда пропала Жанна Агузарова.

Уточнения

Ме́ган герцогиня Сассекская (англ. Meghan, Duchess of Sussex; урождённая Рэйчел Меган Маркл (англ. Rachel Meghan Markle); род. 4 августа 1981 года) — бывшая американская актриса, супруга Гарри, герцога Сассекского, младшего сына Карла III, правящего короля Великобритании.
 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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