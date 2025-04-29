Скандалы, долги и забвение: почему легенда 90-х Жанна Агузарова исчезла со сцены?

Легендарная Жанна Агузарова, чьи хиты "Чёрный кот" и "Жёлтые ботинки" стали символом эпохи, погрузилась в череду скандалов.
В апреле 2025 года суд Москвы взыскал с певицы долги за коммунальные услуги в пользу Фонда капремонта, хотя сумма осталась загадкой. Это лишь верх айсберга проблем эксцентричной артистки, которая уже годы живёт в тени, изредка напоминая о себе странными выходками.
Её последнее публичное выступление едва не закончилось судом: зимой 2024-го Агузарова сорвала частный концерт, отказавшись выходить на сцену, несмотря на предоплату в 6 млн рублей.
"Она может исчезнуть в любой момент — будто улетает на Марс. Телефон молчит, ищи ветра в поле", — рассказывает продюсер Леонид Дзюник для сайта aif.ru.
Летом того же года её выступление на премии МУЗ-ТВ вырезали из эфира из-за "странного поведения", а весной артистка шокировала прохожих, спонтанно исполнив новые треки в подземном переходе метро.
Затворничество Агузаровой давно будоражит фанатов. Она живёт в московской квартире одна, не поддерживая связи даже с матерью — обида на отчима, по словам двоюродной сестры Заремы, длится 30 лет.
После возвращения из США, где она работала диджеем и водителем лимузина, певица так и не нашла места в новой реальности шоу-бизнеса. Её последний альбом (2020) — сборник забытых треков, а анонсированная песня "На чёрном небе звёзды" остаётся мифом.
Но главная драма — разрыв с Аллой Пугачёвой. В 90-х Примадонна видела в ней преемницу, но их союз рассыпался. Дзюник уверен, что певицу погубил саморазрушительный нрав.
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Жанна Хаса́новна Агуза́рова (род. 7 июля 1962, Туртас, Тюменская область) — советская и российская певица, композитор и музыкальный продюсер, бывшая солистка группы «Браво», сделавшая сольную карьеру.
А́лла Бори́совна Пугачёва (в первом замужестве Орбаке́не; род. 15 апреля 1949, Москва, СССР) — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса.
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