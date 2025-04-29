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Астролог против теледивы: Володина вывела Гузееву на чистую воду

1:28
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Известный астролог Василиса Володина резко отреагировала на интервью своей экс-коллеги по проекту "Давай поженимся!" Ларисы Гузеевой, назвав её высказывания противоречивыми и оскорбительными.

Василиса Володина
Фото: vk.com by канал Шоу Воли, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Василиса Володина

Поводом стал откровенный диалог актрисы с журналисткой Лаурой Джугелия, где Гузеева неоднократно позволяла себе резкие комментарии в адрес Володиной.

Астролог, анализируя кадры интервью, обратила внимание на внутренние метания звезды.

"В её словах нет логики. То дети — главный приоритет, то работа. То она ходила к руководству "заступаться за меня", но где этот кабинет — загадка. Сплошные противоречия, грубость и попытки выставить себя жертвой", — подчеркнула Володина.

Она подчеркнула, что извиняться перед Гузеевой не намерена, а свой уход из шоу считает единственно верным решением.

При этом астролог указала на ту боль, которая мучает Ларису Гузееву последние годы. Она уверена, что актриса хотела всё контролировать, однако в реальном мире взрослые люди сами решают, как им жить.

По её мнению, Гузеева так и не смирилась с тем, что не все готовы подчиняться её требованиям, а её попытки манипулировать лишь усилили конфликт.

Ранее стало известно, почему внучку Аллы Пугачёвой не берут на конкурсы в России.

Уточнения

Васили́са Воло́дина (имя при рождении — Елизаве́та Влади́мировна Нау́мова, род. 16 апреля 1974, Москва, СССР) — российский астролог и телеведущая. 

Лари́са Андре́евна Гузе́ева (род. 23 мая 1959, Буртинский, Оренбургская область) — советская и российская актриса театра, кино и телевидения, телеведущая.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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