Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Новая ты за 150 минут в неделю: минимальные усилия — максимальный результат
Мужество в окружении предателей: что ждет людей, отмечающих 9 мая в Молдавии
Квитанция из прошлого: что не так с платёжкой, выставленной во время боёв в Судже
Последний приказ фюрера: что скрывали свидетели из подземелья
Дроны на горизонте вечности: почему похороны Франциска прошли под колпаком
Татуировки живут дольше клеток: почему кожа не способна стереть краску
Когда кошка впервые может забеременеть — и почему это опасно
Лазерная эпиляция под ударом: когда волосы растут гуще после процедур
Гитлер 21 века: современный фашизм не только поднял голову, но и в открытую заявил о своих намерениях

Драма на свадьбе Волочковой: балерина подралась с женихом

0:48
Шоу-бизнес

Балерина Анастасия Волочкова покинула свадьбу своей дочери Ариадны, которая состоялась 26 апреля в Санкт-Петербурге. Инцидент произошёл на фоне конфликта с женихом Ариадны, Никитой Григоряном.

Балерина Анастасия Волочкова
Фото: Телеграм Анастасии Волочковой by Анастасия Волочкова is licensed under licensed under public doman
Балерина Анастасия Волочкова

Согласно информации, опубликованной 78.ru, причиной разногласий стал спор, в ходе которого, по некоторым данным, даже произошла драка между Волочковой и Григоряном.

Однако есть и версия, что балерина просто решила изменить свои планы, покинув торжество, чтобы вернуться в Москву. 

Свадьба проходила в особняке Мясникова в Санкт-Петербурге. Представители СМИ были допущены только на первый этаж, тогда как сам банкет прошел на втором этаже, что добавило событию элемент тайны.

Уточнения

Анастаси́я Ю́рьевна Волочко́ва (род. 20 января 1976, Ленинград) — российская артистка балета, танцовщица, общественный деятель.

Санкт-Петербу́рг (в 1914—1924 годах — Петрогра́д, в 1924—1991 годах — Ленингра́д; разг. Питер, СПб) — второй по численности населения город России. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
На одной АЗС полного бака хватает на неделю, на другой — на три дня: почему?
Авто
На одной АЗС полного бака хватает на неделю, на другой — на три дня: почему? Аудио 
Один запах, который делает ос беспомощными — но вы о нём не знали
Садоводство, цветоводство
Один запах, который делает ос беспомощными — но вы о нём не знали Аудио 
Тайный зал под водой: находка в Большой Голубой Дыре, о которой молчит океан
Наука и техника
Тайный зал под водой: находка в Большой Голубой Дыре, о которой молчит океан Аудио 
Популярное
На одной АЗС полного бака хватает на неделю, на другой — на три дня: почему?

Почему после заправки на одной АЗС бензина хватает надолго, а на другой — буквально утекает? Всё дело в присадках, сроке годности и… недоливе.

На одной АЗС полного бака хватает на неделю, на другой — на три дня: почему?
Тайный зал под водой: находка в Большой Голубой Дыре, о которой молчит океан
Тайный зал под водой: находка в Большой Голубой Дыре, о которой молчит океан
Плохо плодоносит вишня? Всё из-за одной мелочи, которую вы упустили
Сахара оживает: неожиданное открытие в сердце пустыни меняет представление о прошлом
Китай видит себя победителем в конфронтации с США. На чём основана его уверенность? Любовь Степушова Против кого и за чей счёт Польша наращивает свой бронетанковый кулак Андрей Николаев В Малом театре поют гимн по Островскому: Артисты — птицы небесные  Анжела Якубовская
Самый идеальный подержанный кроссовер за разумные деньги от Renault
Что съесть вместо десерта: продукты, которые отбивают тягу к сахару
WD-40 — не чудо-средство: 5 способов угробить машину своими руками
WD-40 — не чудо-средство: 5 способов угробить машину своими руками
Последние материалы
Новая ты за 150 минут в неделю: минимальные усилия — максимальный результат
FT: нефтетрейдеры обсуждают возвращение в Россию
Мужество в окружении предателей: что ждет людей, отмечающих 9 мая в Молдавии
Квитанция из прошлого: что не так с платёжкой, выставленной во время боёв в Судже
Последний приказ фюрера: что скрывали свидетели из подземелья
Дроны на горизонте вечности: почему похороны Франциска прошли под колпаком
Татуировки живут дольше клеток: почему кожа не способна стереть краску
Когда кошка впервые может забеременеть — и почему это опасно
Лазерная эпиляция под ударом: когда волосы растут гуще после процедур
Гитлер 21 века: современный фашизм не только поднял голову, но и в открытую заявил о своих намерениях
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.