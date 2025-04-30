Драма на свадьбе Волочковой: балерина подралась с женихом

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Балерина Анастасия Волочкова покинула свадьбу своей дочери Ариадны, которая состоялась 26 апреля в Санкт-Петербурге. Инцидент произошёл на фоне конфликта с женихом Ариадны, Никитой Григоряном.

Фото: Телеграм Анастасии Волочковой by Анастасия Волочкова is licensed under licensed under public doman Балерина Анастасия Волочкова

Согласно информации, опубликованной 78.ru, причиной разногласий стал спор, в ходе которого, по некоторым данным, даже произошла драка между Волочковой и Григоряном.

Однако есть и версия, что балерина просто решила изменить свои планы, покинув торжество, чтобы вернуться в Москву.

Свадьба проходила в особняке Мясникова в Санкт-Петербурге. Представители СМИ были допущены только на первый этаж, тогда как сам банкет прошел на втором этаже, что добавило событию элемент тайны.

Уточнения

Анастаси́я Ю́рьевна Волочко́ва (род. 20 января 1976, Ленинград) — российская артистка балета, танцовщица, общественный деятель.



Санкт-Петербу́рг (в 1914—1924 годах — Петрогра́д, в 1924—1991 годах — Ленингра́д; разг. Питер, СПб) — второй по численности населения город России.



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