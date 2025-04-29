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Цена вопроса больше 10 миллионов: Киркоров подал в суд из-за трещинки в полу

1:21
Шоу-бизнес

Филипп Киркоров оказался в центре судебного разбирательства из-за пола в своей квартире. Народный артист России требует с мастера-каменщика более 10 миллионов рублей за, как он утверждает, испорченную отделку.

Филипп Киркоров (2) на Детской Новой волне 2015
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Филипп Киркоров (2) на Детской Новой волне 2015

Как сообщает Telegram-канал "Mash на Мойке", иск был зарегистрирован в Калининском районном суде Санкт-Петербурга ещё в феврале 2025 года, а недавно состоялось первое заседание.

По версии Киркорова и его представителей, в квартире артиста был уложен некачественный камень: на полу появились сколы и трещины, а сами работы якобы были выполнены с нарушением строительных норм.

Ответчиком выступает индивидуальный предприниматель из Петербурга, специализирующийся на работе с камнем — он облицовывает полы, стены, создаёт лестницы, камины и памятники. В том числе, как уточняет источник, он принимал участие в оформлении могилы Михаила Горшенёва ("Горшка") на Богословском кладбище.

По информации главы Объединённой пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарьи Лебедевой, истец требует взыскать с каменщика 10 740 939 рублей, неустойку в размере 118 тысяч и компенсацию госпошлины в 90 тысяч рублей.

Уточнения

Фили́пп Бедро́сович Кирко́ров — советский и российский эстрадный певец, актёр театра, кино, телевидения, мюзиклов, озвучивания и дубляжа, композитор, музыкальный продюсер и телеведущий; народный артист Российской Федерации (2008).

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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