Мечты разбиваются о фамилию: почему внучку Пугачёвой не берут на конкурсы

1:09 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Алла Пугачёва, переехавшая на Кипр и поселившаяся в роскошном особняке, купленном годы назад, тратит миллионы, заработанные в России, на громкие вечеринки с друзьями, демонстрируя полное равнодушие к родным, оставшимся на родине.

Фото: commons.wikimedia by Serge Serebro, Vitebsk Popular News, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Алла Пугачёва

По данным источников, певица годами не выходит на связь с племянником Владиславом (сыном её покойного брата) и его женой Гузель, а также отказалась признать внучку, названную в её честь — Аллу Пугачёву-младшую.

Девочка, которая внешне словно "копия" легендарной бабушки, мечтает о сцене, но сталкивается с неожиданными преградами. Гузель, мать ребёнка, призналась: дочь не берут на музыкальные конкурсы, как только жюри слышит фамилию "Пугачёва".

"Из-за моего имени и фамилии меня отвергают. Но папа так назвал, а фамилию не выбирают", — с грустью говорит юная Алла.

При этом сама Примадонна даже не пыталась познакомиться с внучкой, чьи фотографии в соцсетях вызывают ажиотаж из-за поразительного сходства.

Ранее Яна Поплавская высказалась о браке.

Уточнения

А́лла Бори́совна Пугачёва (в первом замужестве Орбаке́не; род. 15 апреля 1949, Москва, СССР) — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса.



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