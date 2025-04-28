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Яна Поплавская раскрыла тайну брака с мужем младше на 15 лет

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Актриса Яна Поплавская, звезда легендарной "Красной Шапочки", отметила 10-летие отношений с радиоведущим Евгением Яковлевым.

Яна Поплавская
Фото: youtube.com by канал ЭМПАТИЯ МАНУЧИ, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Яна Поплавская

Несмотря на 15-летнюю разницу в возрасте, пара стала эталоном крепкого союза в мире звёзд, где скандалы — почти норма.

"За эти годы мы прошли огонь, воду и медные трубы. Но всегда были вместе — рука в руке", — призналась Поплавская в эмоциональном посте, опубликовав фото с мужем, шарами в виде сердца и роскошным букетом.

Их история началась в 2015 году, а в 2022-м пара официально оформила брак. Яковлев, несмотря на молодость, покорил Яну поддержкой и умением быть рядом в трудные моменты.

Контрастом стал предыдущий брак Поплавской с режиссёром Сергеем Гинзбургом, продлившийся 25 лет и закончившийся горьким разводом в 2011-м.

Актриса до сих пор не может простить бывшего супруга за поступки, затронувшие их общих сыновей: "Простить предательство себя можно. Но то, что касается детей, — нет".

Ранее Николай Цискаридзе рассказал о трагедии, случившейся в день его первого выхода на сцену.

Уточнения

Я́на Евге́ньевна Попла́вская (род. 28 июня 1967, Москва) — советская и российская актриса театра и кино, теле- и радиоведущая, театральный педагог. 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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