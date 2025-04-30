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Немая звезда: Яна Чурикова рассказала о тайне, которую скрывала юная Алсу

1:56
Шоу-бизнес

Яна Чурикова побеседовала с Алсу в своём шоу "Евровижн с Яной Чуриковой". Певица рассказала, что в начале карьеры у неё были трудности с русским языком. Алсу и без того была на тот момент очень стеснительной, а невозможность свободно разговаривать на русском усугубила ситуацию.

Сцена
Фото: commons.wikimedia.org by JoshGennings, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Сцена

Яна Чурикова вспомнила, как однажды хотела поговорить с Алсу, случайно встретившись в лифте, но продюсер восходящей звезды Валерий Белоцерковский ошарашил Яну неожиданным заявлением.

"Я думаю: "Это мой шанс. Сейчас что-нибудь скажу хорошее!" Говорю: "Ой, Алсу, привет!" На что Белоцерковский поворачивается и в упор на меня: "Наша девочка не говорит". Для меня это стало диким откровением. В смысле — не говорит?!" — вспомнила Чурикова.

Алсу объяснила это тем, что она в тот период лучше понимала по-английски. Когда она говорила по-русски, ей приходилось сначала переводить в голове каждое слово.

"Честно говоря, у меня тогда была проблема небольшая с русским языком, потому что я жила в Лондоне уже несколько лет, до этого — в Америке. В общем-то, думала я на английском. Когда давала какие-то интервью, жутко переживала, потому что переводила в голове с английского на русский, какие-то слова забывались, что-то приходилось вспоминать, мне было жутко неловко", — объяснила звезда.

Она добавила, что профессионалы, которые занимались с ней, помогли ей быстро справиться с этом проблемой и научили её говорить на чистом русском.

"Я ещё жутко стеснительная была. Очень! Передо мной большая проблема тогда стояла. То есть я хотела петь, танцевать, выступать, но общение с публикой, интервью — для меня это было… Трясло? Да", — отметила звезда.

Уточнения

Алсу́ Рали́фовна Абра́мова (девичья фамилия — Са́фина; род. 27 июня 1983, Бугульма, Татарская АССР, РСФСР, СССР), более известная мононимно как Алсу́ — российская певица, телеведущая, актриса. Заслуженная артистка РФ (2018), народная артистка Республики Татарстан (2010), народная артистка Республики Башкортостан (2019). Артист ЮНЕСКО во имя мира (2011).

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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