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Балет сквозь слёзы: Цискаридзе раскрыл драму своего первого выступления

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Артист балета Николай Цискаридзе раскрыл душераздирающие подробности своего первого выхода на сцену 40 лет назад.

Николай Цискаридзе
Фото: kremlin.ru by Администрация Президента России, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Николай Цискаридзе

В тот роковой день, когда 11-летний Николай готовился к дебюту, в его родном Тбилиси произошла чудовищная трагедия: соседская мать лишила жизни двоих своих детей — близких друзей будущей звезды.

"Их дом был рядом с нашим. Мы часто играли вместе, а потом… Она убила их, пришла в милицию и созналась", — цитирует Цискаридзе mk.ru.

По его словам, женщина годами терпела домашнее насилие, хотя в СССР такого термина не существовало. Расследование подтвердило её слова, но это не вернуло жизни детям, чьи похороны совпали с первым выступлением Николая.

Спустя годы горе снова настигло Цискаридзе: в 90-е, после смерти матери и всех родных, он едва не покинул сцену.

"Мне было 20. Казалось, мир рухнул. Но мама завещала не останавливаться", — рассказал танцор.

Ранее стало известно, кто мешает принцу Гарри общаться с онкобольным отцом.

Уточнения

Никола́й Макси́мович Цискари́дзе (груз. ნიკოლოზ მაქსიმეს ძე ცისკარიძე); род. 31 декабря 1973, Тбилиси) — российский артист балета и педагог, премьер Большого театра в 1992—2013 годах.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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