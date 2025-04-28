Королевская драма: почему принц Гарри не встретился с больным отцом

Всего через два года после шокирующего диагноза Карла III — рака — королевская семья снова в эпицентре скандала. Принц Гарри, прилетевший в Лондон в начале апреля, так и не встретился с отцом, хотя монарх находился в городе на лечении.
По данным инсайдеров RadarOnline, причиной стала не только "железная воля" Меган Маркл, но и жёсткая позиция королевы-консорта Камиллы и принца Уильяма, которые якобы заблокировали попытки примирения.
Источники утверждают: Гарри, несмотря на давление со стороны супруги, тайно надеялся увидеться с Карлом III.
"Он мог приехать раньше или договориться о приватной утренней встрече, но страх разозлить Меган перевесил", — заявил осведомитель.
По слухам, герцогиня Сассекская, всё ещё обиженная на королевскую семью за "изгнание", запретила мужу любой контакт с роднёй, кроме официальных мероприятий.
Конфликт обострился после того, как Камилла и Уильям, по словам инсайдеров, отказались идти на уступки.
Ранее Ольга Орлова заговорила о ревности в браке.
Принц Генри герцог Сассекский (англ. Prince Henry, Duke of Sussex; род. 15 сентября 1984, Паддингтон, Лондон, Великобритания), полное имя — Генри Чарльз Альберт Дэвид (англ. Henry Charles Albert David) — член британской королевской семьи.
Карл III (англ
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