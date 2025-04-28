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Королевская драма: почему принц Гарри не встретился с больным отцом

1:07
Шоу-бизнес » Зарубежный

Всего через два года после шокирующего диагноза Карла III — рака — королевская семья снова в эпицентре скандала. Принц Гарри, прилетевший в Лондон в начале апреля, так и не встретился с отцом, хотя монарх находился в городе на лечении.

Принц Гарри
Фото: flickr.com by DoD News, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Принц Гарри

По данным инсайдеров RadarOnline, причиной стала не только "железная воля" Меган Маркл, но и жёсткая позиция королевы-консорта Камиллы и принца Уильяма, которые якобы заблокировали попытки примирения.

Источники утверждают: Гарри, несмотря на давление со стороны супруги, тайно надеялся увидеться с Карлом III.

"Он мог приехать раньше или договориться о приватной утренней встрече, но страх разозлить Меган перевесил", — заявил осведомитель.

По слухам, герцогиня Сассекская, всё ещё обиженная на королевскую семью за "изгнание", запретила мужу любой контакт с роднёй, кроме официальных мероприятий.

Конфликт обострился после того, как Камилла и Уильям, по словам инсайдеров, отказались идти на уступки.

Ранее Ольга Орлова заговорила о ревности в браке.

Уточнения

Принц Генри герцог Сассекский (англ. Prince Henry, Duke of Sussex; род. 15 сентября 1984, Паддингтон, Лондон, Великобритания), полное имя — Генри Чарльз Альберт Дэвид (англ. Henry Charles Albert David) — член британской королевской семьи.

Карл III (англ   lang="en">Charles III, произношение: /tʃɑːlz/), полное имя Чарльз Фили́пп Арту́р Джордж (англ. Charles Philip Arthur George; род. 14 ноября 1948, Вестминстер, Большой Лондон) — король Великобритании и Северной Ирландии и королевств Содружества из Виндзорской династии, верховный главнокомандующий вооружёнными силами Великобритании, верховный правитель Церкви Англии, глава Содружества наций с 8 сентября 2022 года.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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