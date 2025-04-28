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Никаких подозрений: Ольга Орлова раскрыла тайну доверия в своём браке

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Бывшая солистка "Блестящих" Ольга Орлова раскрыла детали личной жизни, которые заставили поклонников задуматься о природе доверия в отношениях.

Ольга Орлова
Фото: Telegram-канал Ольги Орловой is licensed under public domain
Ольга Орлова

В своём блоге 47-летняя певица заявила, что в браке с супругом Валерием ревность — табу.

"Если мужчина позволил себе лишнего, он мне не нужен. Точка", — отрезала Орлова, подчеркнув, что в их союзе нет места подозрениям.

Пара познакомилась в московском ресторане, где Валерий, старший на декаду, сразу покорил Ольгу уверенностью. После двух лет романтики они тихо расписались в декабре 2021-го, избегая публичности. Фамилию мужа артистка предпочитает не афишировать.

В феврале 2023-го у них родилась дочь Анна, ставшая вторым ребёнком Орловой. От первого брака с бизнесменом Александром Кармановым у неё есть 24-летний сын Артём. Несмотря на развод в 2005-м после четырёх лет брака, экс-супруги сохранили дружбу.

Ранее стало известно, в каком проекте будет участвовать Брэд Питт.

Уточнения

О́льга Ю́рьевна Орло́ва (при рождении — Но́сова; род. 13 ноября 1977, Москва) — российская певица, актриса, автор песен и телеведущая. 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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