Никаких подозрений: Ольга Орлова раскрыла тайну доверия в своём браке

Бывшая солистка "Блестящих" Ольга Орлова раскрыла детали личной жизни, которые заставили поклонников задуматься о природе доверия в отношениях.

Фото: Telegram-канал Ольги Орловой is licensed under public domain Ольга Орлова

В своём блоге 47-летняя певица заявила, что в браке с супругом Валерием ревность — табу.

"Если мужчина позволил себе лишнего, он мне не нужен. Точка", — отрезала Орлова, подчеркнув, что в их союзе нет места подозрениям.

Пара познакомилась в московском ресторане, где Валерий, старший на декаду, сразу покорил Ольгу уверенностью. После двух лет романтики они тихо расписались в декабре 2021-го, избегая публичности. Фамилию мужа артистка предпочитает не афишировать.

В феврале 2023-го у них родилась дочь Анна, ставшая вторым ребёнком Орловой. От первого брака с бизнесменом Александром Кармановым у неё есть 24-летний сын Артём. Несмотря на развод в 2005-м после четырёх лет брака, экс-супруги сохранили дружбу.

Ранее стало известно, в каком проекте будет участвовать Брэд Питт.

Уточнения

О́льга Ю́рьевна Орло́ва (при рождении — Но́сова; род. 13 ноября 1977, Москва) — российская певица, актриса, автор песен и телеведущая.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.