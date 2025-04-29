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Тина Канделаки показала красавца-сына в день его рождения

0:55
Шоу-бизнес

Телеведущая Тина Канделаки поздравила с днём рождения своего сына.

Сын телеведущей Тина Канделаки Леонтий
Фото: Инстаграм Тины Канделаки is licensed under public doman
Сын телеведущей Тина Канделаки Леонтий

Тина Канделаки опубликовала в социальных сетях фото своего наследника Леонтия. Ему исполнилось 24 года. 

"С днём рождения", — кратко написала звезда ТВ под снимком.

Сын Канделаки участвовал в проекте "Фабрика звёзд". Молодому человеку не удалось одержать победу в шоу, он быстро покинул телепередачу. 

У Тины Канделаки двое взрослых наследников от Андрея Кондрахина — Мелания (родилась 11 января 2000 года) и Леонтий (родился 28 апреля 2001 года). Сын Георгий появился на свет в 2023 году. О нём публика узнала в день рождения Канделаки, когда она заявила, что является многодетной матерью.

Уточнения

Тинати́н Ги́виевна (Ти́на) Кандела́ки (род. 10 ноября 1975, Тбилиси, Грузинская ССР, СССР) — российская журналистка, телеведущая, продюсер, пропагандистка, общественный деятель. 

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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