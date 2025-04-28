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Маска сорвана: Панайотов признался, чем рисковал ради победы в шоу

1:05
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Александр Панайотов, победитель шестого сезона шоу "Маска" на НТВ, раскрыл детали своего триумфа в роли Вождя.

Александр Панайотов
Фото: instagram.com by личный аккаунт Александра Панайотова в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Александр Панайотов

Артист, чья личность оставалась загадкой весь сезон, признался: путь к победе едва не стоил ему карьеры. Уже после первой репетиции Панайотов полностью потерял голос из-за эксперимента с непривычной манерой пения.

"Я намеренно хрипел, использовал расщепление, чтобы запутать жюри. Но это травмоопасно — две недели восстанавливался с фониатром, боялся, что больше не смогу петь", — поделился певец в интервью для StarHit.

Костюм Вождя весом 15 кг стал отдельным испытанием. По словам Панайотова, было невыносимо жарко, но на сцене забываешь о дискомфорте. Ради образа он исполнил даже хит Шакиры Waka Waka, но настоящий фурор произвел в финале, спев драматическую Earth Song Майкла Джексона.

Ранее Эвелина Блёданс призналась, что мечтает о люстре императора.

Уточнения

Алекса́ндр Серге́евич Панайо́тов (укр. Олександр Сергiйович Панайотов; род. 1 июля 1984, Запорожье) — украинский и российский певец, композитор, поэт, телеведущий и автор-исполнитель. 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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