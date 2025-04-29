Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Четыре пути к убежищу: как Россия меняет правила для иностранцев
Беспилотники вместо мира: как ВСУ ответили на призыв о прекращении огня
Сломанный биоритм, скачки сахара и вечная усталость: расплата за утреннюю ошибку
Этот овощ спасет от холестерина: пастернак – натуральный доктор для ваших сосудов
Стойки стабилизатора страдают чаще других — как продлить их жизнь в два раза
Тренировки + питание: как за 100 дней выйти к лету в топовой форме
РПП победило?: звезда Физрука откровенно о тяжёлом недуге
Как повысить точность ИИ без сложных доработок — в России нашли способ
Весь май под ограничениями: что происходит в Кузбассе

Комик Руслан Белый* рассказал на допросе, что он потерял, уехав из РФ

0:55
Шоу-бизнес

Комик Руслан Белый* пожаловался на недостаток зрителей за рубежом.

Комик Руслан Белый
Фото: ВК-аккаунт Руслана Белого is licensed under public doman
Комик Руслан Белый

Руслан Белый* опубликовал в социальных сетях видео, на котором некий мужчина строго как на допросе задаёт комику вопросы.

Юморист отвечал, что по роду деятельности он стендап-комик. Он рассказал, что ранее жил в Москве и давал концерты в столице РФ в "Крокус Сити Холле". Он поведал, что собирал зал из 6 тысяч зрителей. Сейчас же в Берлине на концерт Белого придёт только 717 человек.

"Причина падения по социальной лестнице?" — спросил юмориста, человек, изображающий следователя на допросе.

"Пытаюсь жить по совести", — объяснил артист.

В свидетели взяли "понятого", который сладко спал на соседнем кресле.

* признан Минюстом РФ иностранным агентом.

Уточнения

Русла́н Ви́кторович Бе́лый (род. 28 декабря 1979, Прага, Чехословакия) — российский комик, продюсер, телеведущий и юморист. В прошлом — постоянный участник Comedy Club, член команды КВН «Седьмое небо», а также участник телепроектов ТНТ.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Африка трещит по швам: как на наших глазах рождается новый океан и исчезают города
Наука и техника
Африка трещит по швам: как на наших глазах рождается новый океан и исчезают города Аудио 
Битва народов — самый грандиозный военный памятник, построенный на костях русских воинов
Мировое наследие
Битва народов — самый грандиозный военный памятник, построенный на костях русских воинов Аудио 
Один запах, который делает ос беспомощными — но вы о нём не знали
Садоводство, цветоводство
Один запах, который делает ос беспомощными — но вы о нём не знали Аудио 
Популярное
Присутствие пауков в доме несёт в себе важное послание: что это на самом деле значит?

Пауки в доме — не случайность. Узнайте, что привлекает этих созданий в ваше жилище и как с этим бороться для создания комфортной обстановки.

Присутствие пауков в доме несёт в себе важное послание: что это на самом деле значит?
Африка трещит по швам: как на наших глазах рождается новый океан и исчезают города
Африка трещит по швам: как на наших глазах рождается новый океан и исчезают города
Сорняки падают замертво: один стакан в ведре — и огород засияет как новый
Китайцы обманули: самосвалы сертифицировали одни, а в продажу пошли совсем другие
Против кого и за чей счёт Польша наращивает свой бронетанковый кулак Андрей Николаев В Малом театре поют гимн по Островскому: Артисты — птицы небесные  Анжела Якубовская Энергетик Фролов выдвинул гипотезу о причине тотального блэкаута на Пиренейском полуострове Любовь Степушова
Фосса: зверь-головоломка, который сбивал с толку учёных почти 200 лет
Назад в 2000-е: 8 парфюмов из нулевых, которые звучат круче современных новинок
Вибрация стиральной машины портит ремонт: делаем вот это и забываем о проблеме
Вибрация стиральной машины портит ремонт: делаем вот это и забываем о проблеме
Последние материалы
Обиженный ребёнок: Mia Boyka осудила Егора Крида за срыв концерта в Астрахани
Неужели все кончено?: Анна Седокова чуть не сбежала из России
Европейский театр: украинский конфликт выйдет за пределы Украины. Мир утонет в крови
Секреты борьбы с утратой: что ждёт сына Паши Техника в реабилитационном центре?
Против кого и за чей счёт Польша наращивает свой бронетанковый кулак
Доставка, курьер и посылки — новая схема мошенников, как не стать жертвой преступников
Один секрет, который изменит вашу уборку на кухне раз и навсегда
В Малом театре поют гимн по Островскому: Артисты — птицы небесные 
Валя Карнавал в объятиях роскоши: раскрыта стоимость подарков от таинственного воздыхателя
Лицо становится моложе на глазах: ритуал, который творит магию без уколов и лазеров
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.