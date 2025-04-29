Комик Руслан Белый* рассказал на допросе, что он потерял, уехав из РФ

0:55 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Комик Руслан Белый* пожаловался на недостаток зрителей за рубежом.

Фото: ВК-аккаунт Руслана Белого is licensed under public doman Комик Руслан Белый

Руслан Белый* опубликовал в социальных сетях видео, на котором некий мужчина строго как на допросе задаёт комику вопросы.

Юморист отвечал, что по роду деятельности он стендап-комик. Он рассказал, что ранее жил в Москве и давал концерты в столице РФ в "Крокус Сити Холле". Он поведал, что собирал зал из 6 тысяч зрителей. Сейчас же в Берлине на концерт Белого придёт только 717 человек.

"Причина падения по социальной лестнице?" — спросил юмориста, человек, изображающий следователя на допросе. "Пытаюсь жить по совести", — объяснил артист.

В свидетели взяли "понятого", который сладко спал на соседнем кресле.

* признан Минюстом РФ иностранным агентом.

Уточнения

Русла́н Ви́кторович Бе́лый (род. 28 декабря 1979, Прага, Чехословакия) — российский комик, продюсер, телеведущий и юморист. В прошлом — постоянный участник Comedy Club, член команды КВН «Седьмое небо», а также участник телепроектов ТНТ.



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