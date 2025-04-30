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Запрет на украинские символы: Вика Цыганова объяснила резкую смену позиции Земфиры*, переставшей высказываться против СВО

0:58
Шоу-бизнес

Вика Цыганова резко раскритиковала Земфиру* (внесена Минюстом России в список иноагентов), которая, несмотря на свою принципиальность, неожиданно сменила тактику в политических вопросах.

Земфира
Фото: commons.wikimedia.org by Marina Zakharova, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Земфира

Раньше Земфира* открыто выражала поддержку Украине. Без этого не обходился ни один её концерт. Теперь певица молчит об этом и запрещает зрителям приносить украинский флаг, плакаты и другую символику, подчёркивающую отношение к СВО.

Вика Цыганова уверена, что Земфира* ведёт себя двулично в надежде на возвращение в Россию. Кроме того, Цыганова вспомнила, что Земфира* не раз обращалась в суд, пытаясь добиться снятия с себя статуса иноагента.

"Не дай Бог дожить до момента, когда эта змея под чьей-то защитой приползёт в Москву и будет со сцены Кремлёвского дворца учить Родину любить", — написала Цыганова в своём Telegram-канале.

Уточнения

Земфи́ра Талга́товна Рамаза́нова (род. 26 августа 1976, Уфа, Башкирская АССР, СССР), более известна мононимно как Земфи́ра, — российская рок-певица, музыкант, композитор, продюсер, поэтесса и автор песен.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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