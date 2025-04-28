Копия папы: жена Прилучного перестала скрывать лицо сероглазого сына

Зепюр Брутян показала маленького наследника от актёра Павла Прилучного.
Зепюр Брутян опубликовала в социальных сетях видео с сыном Микаэлем в день рождения мальчика. Ребёнку исполнилось два годика.
"Наш любимый принц Микаэль! Спасибо, что выбрал нас своими родителями. Береги в себе волшебство, свет и чудо", — написала под фото супруга актёра.
На видео прослеживается взросление ребёнка — от младенчества до двух лет.
Подписчики сошлись во мнении, что мальчик — полная копия отца. Сероглазый Микаэль очень напоминает внешне знаменитого папу.
Ранее адвокат Павла Прилучного рассказала о встрече Агаты Муцениеце с 12-летним сыном Тимофеем.
Па́вел Вале́рьевич Прилу́чный (при рождении — Дэль) (род. 5 ноября 1987, Шымкент, Южно-Казахстанская область, Казахская ССР, СССР) — российский актёр театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, продюсер и телеведущий.
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