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Актриса Лиза Арзамасова впервые показала лицо дочери от Ильи Авербуха

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Шоу-бизнес

Звезда сериала "Папины дочки" Лиза Арзамасова показала очаровательную наследницу Лию от фигуриста Ильи Авербуха.

Актриса Лиза Арзамасова и фигурист Илья Авербух
Фото: Инстаграм Лизы Арзамасовой is licensed under public doman
Актриса Лиза Арзамасова и фигурист Илья Авербух

Лиза Арзамасова перестала скрывать лицо восьмимесячной дочери Лии.

Актриса опубликовала кадры, на которых девочка очаровательно улыбается. Малышка очаровала подписчиков звёздной пары.

Звездой Интернета давно стал четырёхлетний сын актрисы и фигуриста Лёва. Непосредственный мальчик не оставляет публику равнодушным, появляясь в сети под девизом "Лёва — это клёво".

"Радости всем добрым людям. Улыбки и любви", — написала звезда театра и кино под кадрами с наследницей.

Лия Авербух не уступает брату в плане обаяния.

Ранее Илья Авербух публично обратился к тещё, которая старше него всего на 4 года.

Уточнения

Елизаве́та Никола́евна Арзама́сова (род. 17 марта 1995, Москва) — российская актриса театра и кино, певица, телеведущая.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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