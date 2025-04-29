Актриса Лиза Арзамасова впервые показала лицо дочери от Ильи Авербуха

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Звезда сериала "Папины дочки" Лиза Арзамасова показала очаровательную наследницу Лию от фигуриста Ильи Авербуха.

Фото: Инстаграм Лизы Арзамасовой is licensed under public doman Актриса Лиза Арзамасова и фигурист Илья Авербух

Лиза Арзамасова перестала скрывать лицо восьмимесячной дочери Лии.

Актриса опубликовала кадры, на которых девочка очаровательно улыбается. Малышка очаровала подписчиков звёздной пары.

Звездой Интернета давно стал четырёхлетний сын актрисы и фигуриста Лёва. Непосредственный мальчик не оставляет публику равнодушным, появляясь в сети под девизом "Лёва — это клёво".

"Радости всем добрым людям. Улыбки и любви", — написала звезда театра и кино под кадрами с наследницей.

Лия Авербух не уступает брату в плане обаяния.

Ранее Илья Авербух публично обратился к тещё, которая старше него всего на 4 года.

Уточнения

Елизаве́та Никола́евна Арзама́сова (род. 17 марта 1995, Москва) — российская актриса театра и кино, певица, телеведущая.



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