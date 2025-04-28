Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Самая большая ошибка в спальне: как спасти интерьер при неудачной покраске стен
Тайное оружие веганов: этот белок построит мышцы не хуже мяса
Полёт без билета: что произошло с россиянкой, скрывшейся в самолёте на пути в Париж?
Не верите в магию растений? Узнайте, как огурцы и кукуруза могут превратить ваш огород в оазис
Кот замолчал — проблемы начались: когда отсутствие мяу должно насторожить
50+ и стильные ногти: не верьте, что возраст ограничивает красоту
Как из обычного мяса сделать легенду пикника: три советских рецепта
Меня поджарили: Филипп Киркоров едва не сгорел на сцене
Холера в мире: насколько реальны риски для России в 2025 году

Скоро увидимся!: Ургант вернулся в Москву с сюрпризами

1:10
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Иван Ургант, завершив международный тур "Живой Ургант", опубликовал ностальгический ролик с прогулки по Садовому кольцу.

Иван Ургант
Фото: instagram.com by личный аккаунт Ивана Урганта в Инстаграм* (запрещен в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Иван Ургант

Телеведущий, чьи выступления за рубежом собрали аншлаги, поблагодарил поклонников, особенно тех, кто прилетал на концерты из России.

"Спасибо зрителям из Москвы, Питера, Владивостока — мы по вам скучали. Скоро увидимся снова!" — заявил он, намекнув на новые проекты.

Особую благодарность Ургант выразил Дмитрию Нагиеву, назвав его "источником вдохновения" для своего сценического образа. Тур стартовал в Хайфе (Израиль) в день рождения самого Ивана — 16 апреля.

Вместе с Александром Гудковым, коллегой по "Вечернему Урганту", они превратили концерт в шоу с ностальгическими шутками и отсылками к легендарным выпускам программы.

Не забыл Ургант и о Примадонне: во время выступления он поздравил Аллу Пугачёву с 76-летием, исполнив её хит "Миллион алых роз".

Ранее стало известно о возможной беременности Регины Тодоренко.

Уточнения

Ива́н Андре́евич У́ргант (род. 16 апреля 1978, Ленинград) — российский актёр театра, кино, телевидения и дубляжа, режиссёр, сценарист, продюсер, шоумен, теле- и радиоведущий, певец, композитор, юморист, гитарист и мультиинструменталист.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Восточная привычка, которая делает волосы гуще — без дорогостоящих процедур
Красота и стиль
Восточная привычка, которая делает волосы гуще — без дорогостоящих процедур Аудио 
Не снимайте себя на камеру, не раздевайтесь и не флиртуйте: названы главные правила этикета в спортзале
Новости спорта
Не снимайте себя на камеру, не раздевайтесь и не флиртуйте: названы главные правила этикета в спортзале Аудио 
Китайцы обманули: самосвалы сертифицировали одни, а в продажу пошли совсем другие
Авто
Китайцы обманули: самосвалы сертифицировали одни, а в продажу пошли совсем другие Аудио 
Популярное
Россию заполонили одноразовые авто: сколько лет живут машины нового поколения

Современные машины становятся "одноразовыми": зачем автопроизводители закладывают срок службы в проект?

Россию заполонили одноразовые авто: сколько лет живут машины нового поколения
Чеснок в мае просит о помощи: три простых подкормки для богатого урожая
Чеснок в мае просит о помощи: три простых подкормки для богатого урожая
Почему крокодилы не обедают капибарами: история дружбы, которой лучше не верить
Змеи адаптируют яд к окружающей среде: вот что обнаружили исследователи
Китайско-американская война пошлин набирает обороты Светлана Батанова Пересидеть Трампа, чтобы расправиться с Россией — такой курс взяла Европа Любовь Степушова Голодные покупатели: как их выбор пищи зависит от вкуса и внешнего вида — шокирующие факты Игорь Буккер
В лучших отелях туалеты чистят только этим — вам обязательно стоит попробовать
Символ эксклюзивности: почему все хотят жить в "Белом дереве"
Вороны научились видеть то, что не замечают люди: сенсационное открытие
Вороны научились видеть то, что не замечают люди: сенсационное открытие
Последние материалы
Самая большая ошибка в спальне: как спасти интерьер при неудачной покраске стен
Тайное оружие веганов: этот белок построит мышцы не хуже мяса
Полёт без билета: что произошло с россиянкой, скрывшейся в самолёте на пути в Париж?
Не верите в магию растений? Узнайте, как огурцы и кукуруза могут превратить ваш огород в оазис
Кот замолчал — проблемы начались: когда отсутствие мяу должно насторожить
50+ и стильные ногти: не верьте, что возраст ограничивает красоту
Как из обычного мяса сделать легенду пикника: три советских рецепта
Меня поджарили: Филипп Киркоров едва не сгорел на сцене
Холера в мире: насколько реальны риски для России в 2025 году
Восторг и критика: как Польша планирует реализовать амбициозный проект АЭС
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.