Скоро увидимся!: Ургант вернулся в Москву с сюрпризами

1:10 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Иван Ургант, завершив международный тур "Живой Ургант", опубликовал ностальгический ролик с прогулки по Садовому кольцу.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Ивана Урганта в Инстаграм* (запрещен в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Иван Ургант

Телеведущий, чьи выступления за рубежом собрали аншлаги, поблагодарил поклонников, особенно тех, кто прилетал на концерты из России.

"Спасибо зрителям из Москвы, Питера, Владивостока — мы по вам скучали. Скоро увидимся снова!" — заявил он, намекнув на новые проекты.

Особую благодарность Ургант выразил Дмитрию Нагиеву, назвав его "источником вдохновения" для своего сценического образа. Тур стартовал в Хайфе (Израиль) в день рождения самого Ивана — 16 апреля.

Вместе с Александром Гудковым, коллегой по "Вечернему Урганту", они превратили концерт в шоу с ностальгическими шутками и отсылками к легендарным выпускам программы.

Не забыл Ургант и о Примадонне: во время выступления он поздравил Аллу Пугачёву с 76-летием, исполнив её хит "Миллион алых роз".

Ранее стало известно о возможной беременности Регины Тодоренко.

Уточнения

Ива́н Андре́евич У́ргант (род. 16 апреля 1978, Ленинград) — российский актёр театра, кино, телевидения и дубляжа, режиссёр, сценарист, продюсер, шоумен, теле- и радиоведущий, певец, композитор, юморист, гитарист и мультиинструменталист.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.