Случайная оговорка или правда?: Валерия намекнула на беременность Регины Тодоренко

Певица Валерия невольно стала главным "спойлером" светской хроники, раскрыв возможную беременность телеведущей Регины Тодоренко.
Инсайдерская информация мгновенно разлетелась по Сети после вечеринки по случаю финала шестого сезона шоу "Маска", где супруг Валерии, продюсер Иосиф Пригожин, затронул тему семейных ценностей.
В ответ Валерия, по данным Telegram-канала "Звездач", случайно проговорилась о положении Регины Тодоренко, хотя продюсер попытался сгладить эту историю и увёл разговор в другую сторону.
Напомним, Тодоренко, состоящая в браке с певцом Владом Топаловым с 2019 года, не раз шутила о планах завести третьего ребенка.
В 2024-м она призналась, что купила четырёхлетнему сыну Михаилу квартиру, а позже в интервью иронично заметила: "Если захочу ещё недвижимости — забеременею снова".
Ранее фаворит Аллы Пугачёвой высказался о гонорарах Михаила Ефремова.
Реги́на Петро́вна Тодоре́нко (укр. Регіна Петрівна Тодоренко; род. 14 июня 1990, Одесса) — украинская телеведущая, актриса, певица и блогер.
Вале́рия (полное имя — Вале́рия Ю́рьевна Перфи́лова; имя при рождении — А́лла; род. 17 апреля 1968, Аткарск, Саратовская область, СССР) — советская и российская эстрадная певица.
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