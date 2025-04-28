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Случайная оговорка или правда?: Валерия намекнула на беременность Регины Тодоренко

1:04
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Певица Валерия невольно стала главным "спойлером" светской хроники, раскрыв возможную беременность телеведущей Регины Тодоренко.

Регина Тодоренко
Фото: vk.com by канал Шоу Воли, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Регина Тодоренко

Инсайдерская информация мгновенно разлетелась по Сети после вечеринки по случаю финала шестого сезона шоу "Маска", где супруг Валерии, продюсер Иосиф Пригожин, затронул тему семейных ценностей.

В ответ Валерия, по данным Telegram-канала "Звездач", случайно проговорилась о положении Регины Тодоренко, хотя продюсер попытался сгладить эту историю и увёл разговор в другую сторону.

Напомним, Тодоренко, состоящая в браке с певцом Владом Топаловым с 2019 года, не раз шутила о планах завести третьего ребенка.

В 2024-м она призналась, что купила четырёхлетнему сыну Михаилу квартиру, а позже в интервью иронично заметила: "Если захочу ещё недвижимости — забеременею снова".

Ранее фаворит Аллы Пугачёвой высказался о гонорарах Михаила Ефремова.

Уточнения

Реги́на Петро́вна Тодоре́нко (укр. Регіна Петрівна Тодоренко; род. 14 июня 1990, Одесса) — украинская телеведущая, актриса, певица и блогер.

Вале́рия (полное имя — Вале́рия Ю́рьевна Перфи́лова; имя при рождении — А́лла; род. 17 апреля 1968, Аткарск, Саратовская область, СССР) — советская и российская эстрадная певица.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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