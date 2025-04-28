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Чёрный пиар — тоже пиар: фаворит Пугачёвой о взлёте гонораров Ефремова после ДТП

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Сергей Савин, певец и протеже Аллы Пугачёвой, шокировал заявлением о причинах астрономических гонораров Михаила Ефремова после освобождения из колонии.

Михаил Ефремов
Фото: wikimedia.org by putnik, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Михаил Ефремов

По словам артиста, скандал вокруг ДТП 2020 года, унёсшего жизнь курьера Сергея Захарова, стал для осуждённого актёра прибыльным пиар-ходом.

"Как говорила Алла Борисовна: "Чёрный пиар — тоже пиар. Лишь бы не некролог"", — цитирует Савина сайт aif.ru.

Савин, победитель шоу "Фактор А" под руководством Пугачёвой, уверен: трагедия и последовавшее за ней медийное цунами "работают на ценник Ефремова".

По данным источников, гонорары 61-летнего актёра после выхода на свободу в апреле 2025 года взлетели до 2,5 млн рублей за съёмочный день — это выше, чем у Дмитрия Нагиева.

Ранее актёр Джон Литгоу высказал свои опасения по поводу роли Дамболдора в сериале о Гарри Поттере.

Уточнения

Михаи́л Оле́гович Ефре́мов (род. 10 ноября 1963, Москва, СССР) — советский и российский актёр театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, сценарист, театральный режиссёр, телеведущий.

А́лла Бори́совна Пугачёва (в первом замужестве Орбаке́не; род. 15 апреля 1949, Москва, СССР) — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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