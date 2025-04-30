Угрозы в Анапе и тяжёлая жизнь за границей: недоброжелатели вынудили приёмную семью Дани Милохина покинуть родину

1:38 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

После отъезда Дани Милохина за границу на его близких посыпались угрозы. Приёмный отец Дани с семьёй жили в Анапе. Во двор их дома кто-то бросил бутылку с зажигательной смесью, от которой загорелись строительные материалы, находившиеся во дворе. Из семьи никто не пострадал, но у ворот была записка: "Даню на СВО, семейку — в ад".

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Даня Милохин

Семье пришлось уехать из Анапы и перебраться за границу. Об этом сообщает kp.ru.

Где сейчас находится семья, точно не известно. Приёмный отец Дани Милохина Дмитрий Тюленев поделился, что семья живёт в сельской местности, потому что на аренду городского жилья у них не хватает средств. Дмитрию приходится работать на двух работах и тратить много времени, чтобы добираться до работы, но безопасность детей превыше всего.

Семья выставила на продажу дом в Анапе за 15 миллионов рублей, но покупателей не нашлось. Тогда цена была снижена на 3 миллиона рублей, но и за такую цену никто не захотел покупать дом. В результате дом был снят с продажи, потому что за бесценок продавать его не хотелось.

Дмитрий Тюленев рассказал, что семья скучает по дому, по кошкам и по шиншиллам, которых взять с собой не получилось, но возвращаться хозяева пока не собираются из соображений безопасности. С Даней они поддерживают связь и рады, что он нашёл своё дело. Даня сейчас активно занялся боксом. За него болеют всей семьёй перед каждым его выступлением.

Уточнения

Да́ня Мило́хин (полное имя — Дани́ла Вячесла́вович Мило́хин; род. 6 декабря 2001, Оренбург) — российский тиктокер, рэпер, музыкант, видеоблогер, актёр кино и озвучивания.



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