Телевидение в шоке: Шахназаров раскрыл, что опаснее для зрителя – сигарета или Киркоров?

Публицист Михаил Шахназаров жёстко раскритиковал двойные стандарты российского телевидения, заявив, что "незаблюренная сигарета в кадре приносит меньше вреда, чем десять секунд ролика с Филиппом Киркоровым".
По его словам, просмотр выступлений поп-короля сравним с выкуриванием целого блока сигарет "за один момент". Резкое высказывание прозвучало на фоне XIV Форума безопасного интернета, где Шахназаров вновь призвал ужесточить цензуру в медиасфере.
Как сообщает издание "Абзац", автор нашумевших статей о культуре подчеркнул, что современные телеканалы демонстрируют "шизофренический подход": запрещая одни элементы, они пропускают контент, который, по его мнению, разрушает нравственные ориентиры.
На Форуме безопасного интернета публицист выступил с инициативой ввести цензуру не только на ТВ, но и в кино, музыке и цифровом пространстве.
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* - физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
Фили́пп Бедро́сович Кирко́ров (болг. Филип Бедросов Киркоров; по российскому паспорту — Фили́пп Бедро́с Кирко́ров; род. 30 апреля 1967, Варна, Варненская область, Народная Республика Болгария) — советский и российский эстрадный певец, актёр театра, кино, телевидения, мюзиклов, озвучивания и дубляжа, композитор, музыкальный продюсер и телеведущий.
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