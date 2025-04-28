Телевидение в шоке: Шахназаров раскрыл, что опаснее для зрителя – сигарета или Киркоров?

1:13 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Публицист Михаил Шахназаров жёстко раскритиковал двойные стандарты российского телевидения, заявив, что "незаблюренная сигарета в кадре приносит меньше вреда, чем десять секунд ролика с Филиппом Киркоровым".

Фото: vk.com by канал Михаил Шахназаров, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Михаил Шахназаров

По его словам, просмотр выступлений поп-короля сравним с выкуриванием целого блока сигарет "за один момент". Резкое высказывание прозвучало на фоне XIV Форума безопасного интернета, где Шахназаров вновь призвал ужесточить цензуру в медиасфере.

Как сообщает издание "Абзац", автор нашумевших статей о культуре подчеркнул, что современные телеканалы демонстрируют "шизофренический подход": запрещая одни элементы, они пропускают контент, который, по его мнению, разрушает нравственные ориентиры.

На Форуме безопасного интернета публицист выступил с инициативой ввести цензуру не только на ТВ, но и в кино, музыке и цифровом пространстве.

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* - физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.

Уточнения

Фили́пп Бедро́сович Кирко́ров (болг. Филип Бедросов Киркоров; по российскому паспорту — Фили́пп Бедро́с Кирко́ров; род. 30 апреля 1967, Варна, Варненская область, Народная Республика Болгария) — советский и российский эстрадный певец, актёр театра, кино, телевидения, мюзиклов, озвучивания и дубляжа, композитор, музыкальный продюсер и телеведущий.



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