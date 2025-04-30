Любовь под прицелом: Ирина Хакамада рассказала про личную жизнь своей особенной дочери — вот что пугает семью избранника Марии

1:04 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

У Ирины Хакамады, по её собственному выражению, особенная дочь. Ирина не делает тайны из синдрома дочери. Несмотря на трудности, Мария ведёт активную насыщенную жизнь. У неё есть возлюбленный, с которым она хотела бы связать свою жизнь.

Фото: commons.wikimedia.org by Евгения Давыдова, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Ирина Хакамада

Хакамада уверена, что семья 29-летнего избранника Маши против того, чтобы молодой человек женился на ней. Ирина рассказала об этом в шоу Валерии Гай Германики.

Мария понимает сложную ситуацию. Родители избранника согласны на дружбу, но большего они не хотят допустить.

"Надо иметь деньги — это первое. Чтобы он мог взять ответственность не только за меня, но и за нашу семью. И на это нужно какое-то время. К тому же у него есть свои родители — мама с бабушкой. И они пока не хотят отдавать своего сына в мои руки", — высказалась Мария.

Ирина Хакамада отметила, что Мария очень эмоциональная девушка, и маму и бабушку возлюбленного это пугает.

Уточнения

Ири́на Муцу́овна Хакама́да (род. 13 апреля 1955, Москва, СССР) — советский и российский экономист, политический и государственный деятель, журналист, публицист, писательница, теле- и радиоведущая.



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