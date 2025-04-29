Телефон прежде всего! Платон раскрыл Собчак свои планы на будущее — это неожиданно

0:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Ксения Собчак отправилась на отдых вместе с сыном Платоном и с удовольствием делится с подписчиками моментами их путешествия. Так, Ксения решила задать мальчику вопросы о его будущем. Ответы Платона оказались серьёзными и забавными одновременно.

Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Президента Российской Федерации, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Ксения Собчак

Греясь на солнышке на пляже, Собчак поинтересовалась у Платона, каким он видит себя в будущем — через 10 лет.

"Вижу себя умным, сильным, образованным, воспитанным и с телефоном", — ответил Платон, попивая сок.

Звёздная мама посмеялась, уточнила, обязательно ли с телефоном, и выяснила, что Платон намерен быть именно с телефоном и никак иначе. Когда Ксения решила узнать, на кого собирается поступать Платон, он честно ответил, что пока не знает.

Уточнения

Ксе́ния Анато́льевна Собча́к (род. 5 ноября 1981, Ленинград) — российская журналистка, медиаменеджер, теле- и радиоведущая, актриса, сценаристка, продюсер кино и телевидения, общественный деятель, автор нескольких книг.



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