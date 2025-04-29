Телефон прежде всего! Платон раскрыл Собчак свои планы на будущее — это неожиданно

Ксения Собчак отправилась на отдых вместе с сыном Платоном и с удовольствием делится с подписчиками моментами их путешествия. Так, Ксения решила задать мальчику вопросы о его будущем. Ответы Платона оказались серьёзными и забавными одновременно.
Греясь на солнышке на пляже, Собчак поинтересовалась у Платона, каким он видит себя в будущем — через 10 лет.
"Вижу себя умным, сильным, образованным, воспитанным и с телефоном", — ответил Платон, попивая сок.
Звёздная мама посмеялась, уточнила, обязательно ли с телефоном, и выяснила, что Платон намерен быть именно с телефоном и никак иначе. Когда Ксения решила узнать, на кого собирается поступать Платон, он честно ответил, что пока не знает.
Ксе́ния Анато́льевна Собча́к (род. 5 ноября 1981, Ленинград) — российская журналистка, медиаменеджер, теле- и радиоведущая, актриса, сценаристка, продюсер кино и телевидения, общественный деятель, автор нескольких книг.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Пауки в доме — не случайность. Узнайте, что привлекает этих созданий в ваше жилище и как с этим бороться для создания комфортной обстановки.