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Садальский высказался о необычных отношениях Собчак и Богомолова

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Шоу-бизнес

Станислав Садальский рассказал, что его настораживает в общении Ксении Собчак и её супруга Константина Богомолова.

Режиссёр Константин Богомолов и журналистка Ксения Собчак
Фото: ВК-аккаунт Ксении Собчак is licensed under public doman
Режиссёр Константин Богомолов и журналистка Ксения Собчак

Станислав Садальский опубликовал в своих социальных сетях видео, на котором режиссёр Константин Богомолов в пародийной манере уговаривает свою супругу Ксению Собчак пойти на светское мероприятие.

Манера общения супругов удивила актёра.

"В креативной семье Собчак-Богомоловых царит сплошной цирлих-манирлих, вот семейка начисто лишена простоты, зато сверх меры наполнены странностями, жеманностью, вычурностью и чопорностью", — написал под видео заслуженный артист РСФСР.

Ране путешествующая по Африке с семилетним сыном Платоном Собчак решила больше не брать с собой на отдых Константина Богомолова.

Уточнения

Ксе́ния Анато́льевна Собча́к (род. 5 ноября 1981, Ленинград) — российская журналистка, медиаменеджер, теле- и радиоведущая, актриса, сценаристка, продюсер кино и телевидения, общественный деятель, автор нескольких книг.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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