Почему Лигалайз* полгода не покидал Россию после начала СВО: откровенное признание рэпера-иноагента

1:04 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Рэпер Лигалайз (Андрей Меньшиков)*, включённый Минюстом РФ в список иноагентов, в интервью Михаилу Козыреву* (также признанному иноагентом) раскрыл причины своего полугодового пребывания в России после начала СВО.

Фото: vk.com by канал RAP Vidos, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Рэпер Лигалайз

Артист заявил, что не уехал сразу, чтобы "исполнить обязательства" перед коллегами и заработать десятки тысяч долларов на частных мероприятиях.

"Меня держал альбом — он был важен. Потом начались корпоративы… Решил задержаться и поднять денег", — объяснил он.

Лигалайз подчеркнул, что считает Россию домом: "Я очень русский, обожаю нашу культуру. Всегда искренне трудился для неё".

Однако его заявления вызвали скепсис в соцсетях: пользователи напомнили, что рэпер, уехавший в 2022 году, продолжает критиковать власти РФ из-за рубежа.

Ранее Джордж Лукас объяснил странную речь магистра Йоды.

* - физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.

Уточнения

Лигала́йз (настоящее имя — Андре́й Влади́мирович Ме́ньшиков; род. 30 июня 1977, Москва) — российский рэп-исполнитель, музыкальный продюсер, битмейкер, автор песен.

