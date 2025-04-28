Почему Лигалайз* полгода не покидал Россию после начала СВО: откровенное признание рэпера-иноагента

Рэпер Лигалайз (Андрей Меньшиков)*, включённый Минюстом РФ в список иноагентов, в интервью Михаилу Козыреву* (также признанному иноагентом) раскрыл причины своего полугодового пребывания в России после начала СВО.
Артист заявил, что не уехал сразу, чтобы "исполнить обязательства" перед коллегами и заработать десятки тысяч долларов на частных мероприятиях.
"Меня держал альбом — он был важен. Потом начались корпоративы… Решил задержаться и поднять денег", — объяснил он.
Лигалайз подчеркнул, что считает Россию домом: "Я очень русский, обожаю нашу культуру. Всегда искренне трудился для неё".
Однако его заявления вызвали скепсис в соцсетях: пользователи напомнили, что рэпер, уехавший в 2022 году, продолжает критиковать власти РФ из-за рубежа.
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* - физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
Лигала́йз (настоящее имя — Андре́й Влади́мирович Ме́ньшиков; род. 30 июня 1977, Москва) — российский рэп-исполнитель, музыкальный продюсер, битмейкер, автор песен.
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