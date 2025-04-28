Анастасия Волочкова объяснила, что ей заменяет объятия мужика

1:15 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Балерина Анастасия Волочкова дала дельный совет женщинам, которые мечтают выйти замуж.

Фото: ВК-аккаунт Анастасии Волочковой is licensed under public doman Балерина Анастасия Волочкова

Анастасия Волочкова открыто заявила, что не собирается вступать в брак и связывать себя узами брака в обозримом будущем.

Звезда балета подчеркнула, что сразу после недавней свадьбы своей дочери Ариадны Волочковой, прошедшей в Санкт-Петербурге, её буквально засыпали вопросами относительно её собственной личной жизни.

По словам Анастасии, она хочет развеять ожидания поклонников и опровергнуть слухи о скорой свадьбе.

Она также пояснила, что находится в состоянии полного счастья, будучи погружённой в работу.

"Вкладывайтесь в своё любимое дело, оно вас никогда не предаст, вот увидите, оно вас возвысит, а плоды ваших стараний вам будут еще долго согревать душу, это куда приятнее, чем объятия какого-нибудь очередного мужика", — цитирует слова Волочковой Общественная Служба Новостей.

По мнению балерины, именно трудолюбие помогает сохранять жизненный тонус гораздо лучше любых личных привязанностей.

Она отметила, что мужчины приносили ей больше проблем и обид, нежели радости и поддержки.

Уточнения

Анастаси́я Ю́рьевна Волочко́ва (род. 20 января 1976, Ленинград) — российская артистка балета, танцовщица, общественный деятель. Заслуженная артистка РФ (2002), лауреат Международного конкурса имени Сержа Лифаря.





Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.