Беременная Ида Галич показала свои трусы-парашюты

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Блогер Ида Галич наглядно продемонстрировала, как изменилось её нижнее бельё после беременности.

Фото: Инстаграм Иды Галич is licensed under public doman Блогер Ида Галич

Ида Галич опубликовала в социальных сетях два сравнительных видео. На первом она сушит феном свои крошечные кружевные трусики. На втором видео наряженная в суровый комбинезон блогер показывает "трусы-парашюты" — бардовые трусы необъятных размеров.

Блогер ждёт ребёнка от возлюбленного Олега Ледвича. Она находится на последних месяцах беременности. Она уже купила билеты на концерт Надежды Кадышевой, который состоится летом этого года. К этому времени звезда уже надеется восстановиться после родов.

Ранее беременная Ида Галич попросила у жениха принести ей мокрую после купания собаку, чтобы понюхать животное.

Уточнения

Наде́жда Ники́тична Ка́дышева (род. 1 июня 1959, Горкино, Лениногорский район, Татарская АССР, РСФСР, СССР) — советская и российская фолк-певица, солистка ансамбля «Золотое кольцо»; народная артистка России (1999).



И́да Васи́льевна Га́лич (род. 3 мая 1990, ГДР) — российская телеведущая, певица и блогер.



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