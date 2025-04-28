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Андреева выбрала Бондарчука из-за отца?: фанаты в шоке от фото лысого папы

1:17
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Паулина Андреева и Фёдор Бондарчук, чей 21-летний возрастной разрыв долго будоражил публику, недавно объявили о расставании, но тайны их отношений до сих пор всплывают в Сети.

Паулина Андреева
Фото: youtube.com by канал «Театральный журнал», https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Паулина Андреева

Поклонники нашли неожиданное объяснение выбору актрисы: оказалось, её отец, Олег Андреев, как две капли воды похож на экс-супруга-режиссёра.

Снимок мужчины, опубликованный в Telegram-канале "Сарафанное радио", спровоцировал волну фрейдистских теорий: "Паулина бессознательно искала папин типаж!"

На фото Олег Андреев, несмотря на отсутствие волос, выглядит моложаво и стильно. Пользователи тут же провели параллели с Бондарчуком: "Лысина, харизма, статус — всё совпадает!". Отец актрисы, владелец строительной компании, далёк от шоу-бизнеса.

Интересно, что родители Паулины давно в разводе: Олег живёт в Израиле, а её мать, Вера Андреева, перебралась в Италию. Сама актриса, судя по всему, унаследовала деловую хватку отца: даже после расставания с Бондарчуком она продолжает блистать в кино и театре.

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Уточнения

Паули́на Оле́говна Андре́ева (в замужестве Бондарчук); 12 октября 1988, Ленинград, СССР) — русская актриса театра и кино, певица, сценарист, режиссёр, продюсер.
 

Фёдор Серге́евич Бондарчу́к (род. 9 мая 1967, Москва, СССР) — советский и российский актёр кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, режиссёр и продюсер кино и телевидения, телеведущий, ресторатор и клипмейкер.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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