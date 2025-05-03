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Джанабаева показала сына от Меладзе в неловкой ситуации на сцене

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Шоу-бизнес

Альбина Джанабаева пошутила над растерявшемся на сцене сыне от певца Валерия Меладзе.

Певец Валерий Меладзе и певица Альбина Джанабаева
Фото: Инстаграм Альбины Джанабаевой is licensed under public doman
Певец Валерий Меладзе и певица Альбина Джанабаева

Альбина Джанабаева опубликовала в социальных сетях видео, на котором их общий с Валерием Меладзе сын Лука попал в неловкую ситуацию на сцене.

Звёздное семейство теперь выступает вместе. К Джанабаевой и Меладзе присоединился 10-летний сын Лука.

Когда родители поклонились публике, мальчик остался стоять, с недоумением глядя по сторонам.

Альбина поспешила подсказать сыну, что следует приклонить голову перед зрителями. Мальчик с запозданием всё же сделал поклон.

"Когда давно выпал из разговора, но стараешься не палиться. Весь Лука в одном видео", — написала звезда под кадрами.

У Джанабаевой и Меладзе трое детей: 22-летний сын Константин, 1ё-летний сын Лука и четырёхлетняя дочь Агата.

Уточнения

Вале́рий Шота́евич Мела́дзе (груз. ვალერი შოთას ძე მელაძე, настоящее имя — Валериа́н; род. 23 июня 1965[…], Батуми, Аджарская АССР, Грузинская ССР, СССР) — российский певец, музыкальный продюсер, телеведущий и актёр; заслуженный артист Российской Федерации (2006).

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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