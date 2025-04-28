Соседов вынес приговор Орбакайте: без Пугачёвой её бы не заметили

Музыкальный критик Сергей Соседов в эфире подкаста "Переговорка" на "Радио 1" жёстко высказался о начале карьеры Кристины Орбакайте, покинувшей Россию в 2022 году.

Фото: Telegram-канал Кристины Орбакайте is licensed under public domain Кристина Орбакайте

По его словам, певица, чей хит "Перелётная птица" стал культовым, стартовала с "маленьким голосом и нулевой энергетикой", а пробиться в шоу-бизнес ей помогла лишь слава матери — Аллы Пугачёвой.

"Тыр-пыр восемь дыр — вот как всё начиналось. Дочка Пугачёвой — и всё, билет в индустрию готов", — заявил Соседов, добавив, что скепсис профессионалов к Орбакайте в 90-е был оправдан.

Однако критик признал: Кристина смогла превратиться из "звезды по блату" в профессионала благодаря упорству. Он указал на то, что исполнительница работала с педагогами, прокачивала вокал и сценическое присутствие.

По его мнению, история Орбакайте — пример того, как даже "посредственные" артисты могут прогрессировать, если не останавливаются в развитии.

Ранее Николай Басков отказался фотографироваться с Юлией Ковальчук.

Уточнения

Серге́й Васи́льевич Сосе́дов (23 мая 1968, Москва, РСФСР, СССР) — российский журналист, музыкальный критик, историк музыки, редактор, телеведущий, сценарист.



Кристи́на Эдмундовна Орбака́йте (лит. Kristina Orbakaitė, род. 25 мая 1971, Москва) — советская и российская эстрадная певица, актриса, заслуженная артистка Российской Федерации (2013).





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