Басков отказал Ковальчук в фото: не снимаюсь с чужими жёнами!

На презентации клипа Филиппа Киркорова "Везувий" разыгралась мини-драма с участием Николая Баскова и Юлии Ковальчук.

Фото: vk.com by канал Николай Басков, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Николай Басков

Певица, пришедшая без мужа Алексея Чумакова, попросила Баскова сделать совместный кадр, но получила неожиданный отказ.

"С чужими жёнами не снимаюсь!" — заявил артист, вызвав смех у гостей.

Однако позже Николай сменил гнев на милость, согласившись на фото, но не без провокации: "Что Чумаков скажет: "Не успеть вдуть?"" Ковальчук парировала: "Успел, успел", — пишет mk.ru.

Басков также раскрыл деталь о клипе Киркорова: модель, снявшаяся в "Везувии", ранее работала с ним. "Я поделился контактами, а Филипп… украл мою музу", — пошутил певец.

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Уточнения

Никола́й Ви́кторович Ба́сков (при рождении Баско́в; род. 15 октября 1976, Москва, СССР) — российский эстрадный и оперный певец, композитор, телеведущий, киноактёр, педагог, профессор кафедры музыкально-исполнительского искусства МПГУ.



Ю́лия Оле́говна Ковальчу́к (после замужества — Чумако́ва; род. 12 ноября 1982, Волжский) — российская певица и телеведущая.



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