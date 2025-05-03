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Вопросов больше нет: Дима Билан погадал на тему своей женитьбы

0:59
Шоу-бизнес

Певец Дима Билан узнал, когда распрощается с холостяцкой жизнью.

Певец Дима Билан
Фото: ВК-аккаунт Димы Билана is licensed under public doman
Певец Дима Билан

Дима Билан воспользовался интернет-гаданием, чтобы узнать своё будущее. Артист обратился к сервису с обручальными кольцами, который предсказывает год свадьбы.

Победителю "Евровидения" пришлось запастись терпением, потому что гадание пошло не по плану. Билан предпринял десятки попыток прояснить своё будущее по поводу личной жизни, но сервис был очень категоричен в своём предсказании.

Более 200-х раз Билан получил неутешительный ответ о том, что свадьбу певца не стоит ждать в ближайших десятилетиях.

"Ответ, через столько я женюсь. Приблизительно после 2365. Вопросов больше нет", — написал Билан.

Поклонницы артиста заявили, что будут искать эликсир молодости, чтобы составить счастье артисту в далёком будущем.

Уточнения

Ди́ма Никола́евич Била́н (имя при рождении — Ви́ктор Никола́евич Бела́н; род. 24 декабря 1981, Усть-Джегута, Карачаево-Черкесская АО, Ставропольский край, СССР) — российский певец, автор песен, актёр кино и дубляжа; заслуженный артист Российской Федерации (2018).

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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